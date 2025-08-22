La ayuda de 500 euros por familia desalojada llega a estos 35 pueblos zamoranos

La Junta de Castilla y León ha publicado, con vigencia de forma inmediata, el listado de las poblaciones de la Comunidad que se verán beneficiadas de las ayudas de hasta 500 euros por familia por haber sido desalojadas por los incendios forestales de las últimas semanas. En la relación de localidades aparecen un total de 35 pueblos pertenecientes a una veintena de municipios de la provincia. Se trata de las poblaciones que tuvieron que ser evacuadas por los incendios de Molezuelas de las Carballeda, Puercas de Aliste, Castromil y Porto de Sanabria.

Del primero de esos fuegos, el más devastador del verano en Castilla y León con dos muertos más de 31.000 hectáreas calcinadas entre las provincias de Zamora y León, figuran ocho pueblos zamoranos: Alcubilla de Nogales, Congosta, Cubo de Benavente, Fuente Encalada, Molezuelas de la Carballeda, San Pedro de la Viña, Uña de Quintana y Villageriz.

El segundo fuego en declararse fue el de Puercas y por los desalojos podrán reclamar las ayudas los vecinos de nueve localidades: Ferreruela de Tábara, Sesnández de Tábara, Puercas, Valer, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste y Bercianos de Aliste. El fuego que llegó de la provincia de Orense y entró en Zamora a través de Castromil también obligó a realizar evacuaciones en otras cuatro poblaciones incluidas en el listado: Castromil, Barjacoba, Pías y Villanueva de la Sierra. Por último, el incendio de Porto, que es el único que mantiene el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial, ha afectado otros catorce pueblos de Sanabria incluidos en el listado recogido en la orden de la Junta de Castilla y León publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León. Son los de Porto, Moncabril, Pedrazales, Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Doney de la Requejada, Barrio de Rábano, Coso, Rábano de Sanabria, San Ciprián de Sanabria, Cerdillo y Murias.

Para solicitar las ayudas por desalojo servirá una declaración responsable acompañada a la solicitud, según aclaró ayer el consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. El Consejo de Gobierno también acordó incluir, en las partidas destinadas a emergencia social, las ayudas a las familias que se han quedado sin hogar a causa de los incendios que han afectado a buena parte de la Comunidad.

De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige la vicepresidenta autonómica, la zamorana Isabel Blanco, va a financiar, a través de este Acuerdo Marco, los gastos derivados del alojamiento temporal a todas aquellas familias que hayan perdido su casa por el fuego, mientras se rehabilita y acondiciona la vivienda dañada hasta que sea habitable. En el caso de Zamora, se registraron daños en graves en casas de Abejera y Cubo de Benavente.