Zamora registra en el primer semestre de 2025 el récord de nacimientos del último lustro

Las malas noticias en datos demográficos suelen ser una constante en la provincia de Zamora y por ello, aunque exiguas, se celebran cifras como las que este miércoles difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE), de nacimientos estimados en el primer semestre del año. En ese periodo, entre enero y junio de 2025, se anotó una estimación mensual de nacimientos que entre esos seis mese suman 358 natalicios. No son muchos más que los contabilizados por esa misma estadística en el primer semestre del año pasado, cuando se elevaron a 350, pero esos ocho nuevos bebés constatan un cambio de tendencia y una evolución positiva que se prolonga durante los últimos cuatro años, para anotar la mayor cifra del lustro.

En concreto, en el año 2021, en los seis primeros meses, se registraron 340 alumbramientos, el mismo número que al año siguiente en el periodo de referencia, mientras que en 2023 llegaron a los 347 y el pasado año se sumaron tres más, con lo que en este 2025 el incremento de nacimientos es del 2,2% respecto al pasado año y del 5,2% si se compara con los datos de hace tres y cuatro años. La alegría se evapora si se amplía la mirilla y los datos estadísticos del INE se comparan más a largo plazo. Menos positiva es a medida que el parangón se hace con más perspectiva. Así, con envidia pueden verse hoy en día los datos del primer semestre de 2015, cuando se rondaron el medio millar de nacidos en la provincia en ese periodo. En concreto, con respecto a hace diez años se ha anotado una caída de los alumbramientos del 27,5%, 136 menos que entonces.

Analizada la evolución del último año en la estadística de nacimientos estimados de Zamora con respecto al conjunto de provincias españolas, el cambio de tendencia observado en la evolución del lustro se ve reforzado.

El incremento porcentual de recién nacidos en Zamora es uno de los diez más altos de toda España

En el primer semestre de este año el número de nacimientos bajó respecto al mismo periodo de 2024 en un total de 22 provincias españolas. Zamora no solo figuró entre las 28 con una evolución positiva, sino que el porcentaje de incremento fue mayor al de otras 18 provincias que también aumentaron los natalicios. Es decir, Zamora se metió en el "top-ten" de las provincias con mayor aumento de recién nacidos entre enero y junio de este año. De hecho, el porcentaje de subida en Zamora, que rondó el 2,2%, está por encima del 0,62% de variación interanual en el conjunto de España.

En ese grupo privilegiado de las diez provincias con mayor subida porcentual de alumbramientos figura a la cabeza Vizcaya, pero también están en los primeros puestos provincias que, al igual que Zamora, que tienen graves problemas demográficos, como Soria, La Rioja, Huesca u Orense, aunque también una apisonadora en términos poblacionales como Madrid, que vio aumentados sus nacimientos en el primer semestre casi un 3%.

Más defunciones

A la vez que los datos estimativos de nacimientos del primer semestre del año, el INE difundió también este miércoles las cifras de defunciones de las 31 primeras semanas del año, es decir, los siete primeros meses, y en esa relación los números ya no son tan buenos para Zamora. De hecho, los datos acumulados de defunciones de enero a julio ascendieron a 1.680, según la estimación del INE, que en los siete primeros meses del año pasado anotó 1.557 fallecimientos, 123 más este año, consecuencia del envejecimiento poblacional de Zamora. Ese aumento de las defunciones, cifrado porcentualmente en el 7,9%, únicamente fue mayor, en cifras relativas, en la provincia de Burgos, donde el aumento llegó al 8,7%. En el resto de provincias españolas no fue tan alta la subida de defunciones e incluso hubo 24 provincias en las que este año se anotaron menos fallecimientos.

La media nacional se situó en un incremento del 1,5%. Guadalajara, Navarra, Teruel, Salamanca y Almería estuvieron en las antípodas de Zamora, con descensos de entre el 4 y el 5% en el número de defunciones con respecto a las 31 primeras semanas del año anterior. A diferencia de los nacimientos, la estadística de defunciones es más caótica si se mira con perspectiva y no refleja tendencias claras, sino con altibajos entre unas anualidades y otras. Tomando siempre como referencia las 31 primeras semanas del año y la provincia de Zamora, hace diez años se contabilizaron más defunciones (1.730) que en la presente anualidad.

También fueron mayores las cifras de 2016, 2018 y 2019. Se registró exactamente el mismo dato de este año en 2017 y se disparó el número de muertos, como consecuencia del COVID-19 en 2020, mientras que al año siguiente se produzco un efecto rebote con tan solo 1.510 defunciones, la cifra más baja de la década. Al año siguiente se volvieron a rebasar los números de este año (1.789 muertos) y en 2023 y 2024 se contabilizaron menos fallecimientos, 1.572 y 1.557, respectivamente. Cifras, en todos los casos, mayores a las de nacimientos, con saldo vegetativo negativo.

