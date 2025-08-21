Zamora recibe 395.000 euros del Plan de Empleo Local

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su última reunión un nuevo programa de empleo local, EmpleaCyL 2025, que tiene como principal objetivo seguir avanzando en la reducción del desempleo en el conjunto de la Comunidad. El programa beneficiará a un total de 34 entidades locales de Castilla y León: las nueve diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo y los 24 ayuntamientos de la comunidad con una población superior a 10.000 habitantes. Cuenta con una inversión de 5.098.555 euros que permitirá la contratación de aproximadamente 450 personas desempleadas, contribuyendo a la generación de empleo y a la reactivación económica y social a nivel local.

La traducción en Zamora es que el Ayuntamiento de Benavente recibe 45.220 euros, el de Zamora 226.100 y la Diputación Provincial 124.355.

En el marco de este nuevo programa, promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las entidades beneficiarias recibirán una subvención directa para financiar los costes laborales de los trabajadores que contraten con el fin de que puedan realizar obras y servicios de interés general y social y beneficiar a los vecinos de los distintos municipios, contribuyendo a impulsar la actividad económica y social.

EmpleaCyL está diseñado para apoyar la creación de empleo en los municipios con mayor número de personas desempleadas, prestando particular atención a aquellos de más de 20.000 habitantes, que concentran a un mayor volumen de personas en situación de desempleo y están fuera del ámbito de actuación de las diputaciones. A estos municipios se les asigna una subvención de 226.100 euros que les permitirá contratar a 20 trabajadores.