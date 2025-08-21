La Vera Cruz trasladará sus pasos en procesión el próximo 13 de septiembre

La Cofradía de la Vera Cruz trasladará los pasos que actualmente tiene en el templo de San Andrés a la carpa permanente, levanta la pasada Cuaresma en el parque de San Bernabé, la tarde del próximo 13 de septiembre dentro de los actos que organiza todos los años para festejar la Exaltación de la Cruz.

La salida de las imágenes "será con la mayor dignidad posible" según han confirmado fuentes de la cofradía que desfila la tarde del Jueves Santo.

En la procesión podrían participar, al menos, varias bandas que facilitarían el avance de los pasos que procesionan a hombros.

La carencia de un acompañamiento musical por grupo escultórico quizá obligue a variar el orden habitual del desfile hacia la instalación permanente.

Justificación

La salida de las imágenes de San Andrés se produce tras la comunicación por parte del Obispado de Zamora, a través de una carta fechada a 15 de julio y remitida al presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, donde urgía a las hermandades con patrimonio en el templo, que forma parte de la Milla Románica, a que liberen el cuerpo central de la iglesia "antes del 5 de septiembre" para que puedan llevarse a cabo celebraciones religiosas.

Además, desde el Obispado autorizan la permanencia de los pasos que puedan caber bajo los retablos principales de la izquierda y de la derecha del templo.

Varios pasos en San Andrés. / ANA BURRIEZA / LZA

Las cofradías afectadas, Vera Cruz y Jesús Nazareno, acordaron que en las zonas auxiliares permanezcan los cuatro pasos que La Congregación tiene en el recinto sacro. Así previsiblemente en un lado estarán La Caída y la Crucifixión, y en otro Jesús Camino de Calvario y la Desnudez.

La Vera Cruz siempre ha primado que todos sus pasos estuvieran juntos, de ahí que optara por trasladarlos en su totalidad a la carpa, donde se encuentran actualmente los pasos de la Real Cofradía del Santo Entierro, la Borriquita y el Cristo de la Laguna de la Vera Cruz

Cronología

La desaparición del Museo de Semana Santa en 2022 para la construcción de nuevo obligó a las cofradías a buscar ubicaciones para sus pasos, una tarea que no fue nada fácil. Fueron meses de muchas reuniones. Se barajaron múltiples emplazamientos e incluso naves en distintos puntos de la ciudad, una opción desechada.

Finamente las cofradías y la Diócesis de Zamora, a través de su representante para las cofradías, convinieron, antes de cerrar y tirar el Museo de Semana Santa, una distribución de los grupos escultóricos entre la Catedral, San Andrés, San Vicente, San Lázaro, Santa María de la Horta, Santa María La Nueva, San Juan y la panera de Jesús Nazareno.

Con la salida de las tres imágenes de gran tamaño que albergaba la seo la pasada Cuaresma por la celebración de las Edades del Hombre y ahora de la Vera Cruz de San Andrés el acuerdo queda en papel mojado.

