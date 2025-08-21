Un total de 35 localidades zamoranas se beneficiarán de las ayudas por los incendios forestales

La Junta de Castilla y León ha dado a conocer los municipios y las localidades que se beneficiarán de las ayudas establecidas para los afectados por los incendios forestales que han asolado la provincia en los últimos doce días. En el listado se incluyen una veintena de Ayuntamientos de la provincia que incluyen un total de 35 localidades que se han visto afectadas por los desalojos derivados de los fuegos, ya que algunos municipios cuentan con varios núcleos de población afectados.

La relación de localidades evacuadas en esos incendios que podrán optar a las ayudas se recoge en una orden que fija qué pueblos pueden beneficiarse de las ayudas por los desalojos, fijadas por el Consejo de Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León en el marco de un conjunto de medidas establecidas ante la situación "extraordinaria y excepcional" generada por los incendios forestales, con el fin de programas actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas.

Los municipios zamoranos que se incluyen como desalojados son los recogidos en la imagen:

Localidades evacuadas que podrán beneficiarse de las ayudas por los desalojos y municipios zamoranos a los que pertenecen. / Cedida

