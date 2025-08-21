Las semillas del teatro en miniatura

En el salón de actos del Museo Etnográfico hay dispersos cartones, niños pintando, otros recortando o incluso otros en el estrado, pegando distintos elementos para llevar a buen puerto las cajas donde desarrollan los espectáculos que han diseñado y que versan sobre temáticas muy distintas desde los problemas vecinales, Lorca y su muerte, un juicio por problemas familiares, la falta de cuidado del medio ambiente o incluso una boda.

Ttaller de teatro lambe-lambre en el salón de actos del Museo Etnográfico. / Alba Prieto / LZA

"Resulta fundamental que los chicos conozcan cómo se puede contar una historia, qué tipo de títeres y manipulaciones hay, cómo se piensa una escenografía. Siempre hemos tenido un afán divulgativo y didáctico porque nos gusta dotar a las personas de herramientas para que cuando vayan a ver cualquier espectáculo enriquezcan su mirada" subraya la coordinadora del Festival Mamut 4, Rosa Encinas mientras a su alrededor los asistentes se afanan en la preparación de sus cajas.

Entre los 14 asistentes al taller los hay veteranos, que han venido hasta con la historia en sus cabezas, y los hay debutantes.

Pese a las distintas situaciones "siempre partimos de la creación del personaje y de la historia, qué le pasa a ese personaje. El personaje que puede ser animal, vegetal, fantástico, tiene que tener una forma de hablar, una forma de andar, tiene que tener una personalidad y le pasa algo a ese personaje".

Grabación de la ambientación sonora. | ALBA PRIETO

La escenografía tiene lugar dentro de una caja siempre, "pero cómo es ese espacio es clave para su montaje" describe Encinas, quien remarca que el soporte donde tiene lugar la acción, "les ayuda porque, a veces, tienen una cosa en la cabeza, cuando la llevan a la práctica ven que no es posible y tienen que aportar una solución a esa dificultad".

Testimonios

Gala Martín Ramos, de 12 años, junto con otros tres niños está ultimando una caja con dos escenarios, una iglesia y un parque que separarán con una vidriera pintada. "Es una historia que va sobre una boda en la que aparece un viejo amigo y busca venganza" indica al tiempo que muestra la figuras que han hecho con distintos materiales.

Programa del Festival Mamut de este año. / Cedida

A continuación, el grupo entra en la cabina técnica del salón, donde no hay ruidos, para grabar las voces de sus personajes, puesto que las cajas cuentan con ambientación sonora. "Los sonidos que eligen se toman de un banco de audio o si optan por voces les grabamos. Luego se reproduce con un teléfono y lo escuchan mediante auriculares tanto el manipulador como el público", describe Arturo Ledesma, del equipo del Festival Mamut 4.

Elementos creados para una de las cajas. / Alba Prieto / LZA

Laura Alonso hace un receso en la colocación de materiales. En su caja ha empleado "arena de gato, papel de seda, cartulina, acuarela y tinta china" y para su confección parte del poema de Antonio Machado “El crimen fue en Granada” que le escribe a Lorca. "Estamos en la semana del aniversario del asesinato del Lorca y considero muy importante darle visibilidad y que todos los fallecidos tengan su espacio y darle un altavoz" sintetiza.

Varios de los participantes en la actividad. / Alba Prieto / LZA

Por su parte Juan Martín, de 10 años y que repite en la actividad, ha planteado una historia "donde los personajes se moverán en carriles" tal y como vio el pasado año en una de las cajas de teatro lambe-lambe que vio el pasado año. "Viendo aprendes mucho y son historias realmente muy divertidas", sentencia.

La próxima cita la puesta de largo de sus proyectos artísticos este viernes a las 12.00 horas en la plaza de Viriato.

Grandes artistas de lo pequeño.

Suscríbete para seguir leyendo