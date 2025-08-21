Restablecida la normalidad de los trenes de Zamora tras una semana

Adif obtuvo el permiso de las autoridades de protección civil para abrir las vías a las cinco de la tarde de este miércoles y Renfe empezó a meter trenes en el trayecto entre Galicia y Madrid, que llevaba una semana clausurado con el único consuelo de las tres lanzaderas por sentido habilitadas entre Zamora y la capital de España.

La operadora anuncia también la salida de trenes especiales para ir dando salida al tapón de viajeros acumulados, ya que muchos de los afectados tuvieron que ser reubicados en otros convoyes.

A pesar de ello la mayor parte de los trenes que salen o llegan a Zamora en los próximos días están ya completos, por lo que el viaje para quienes no tengan el billete sacado con anterioridad va a ser desde luego muy difícil. El que tenga billete no tiene que hacer nada, porque es plenamente válido una vez restablecida la circulación ferroviaria.

Viajeros a punto de tomar un tren en la estación de Zamora / Alba Prieto

Por cierto que el ministro de Transportes, Óscar Puente, la volvió a liar por su afición a las redes sociales, ya que escribió que había sido el visto bueno del Cecopi de Zamora el que había permitido reabrir la línea, afirmación desmentida desde la Junta de Castilla y León porque el Cecopi provincial no es el que toma esta decisión, que corresponde a otras instancias.

Abonos

Claro que la clausura ferroviaria ha dejado afectados también en Zamora, por la imposibilidad o dificultad para los desplazamientos.

Así, una ciudadana envió una reclamación a Renfe porque tanto ella como su marido no han podido usar el abono durante la suspensión ferroviaria. "Hay que utilizar un 60% del abono para no penalizar. Yo lo uso en días muy determinados y me está resultando imposible usarlo. Sólo pretendo que mi bono tenga los 45 días para usarlo y sin línea es imposible".

Renfe le contesta que esa penalización viene impuesta por las condiciones de la Junta. Y "por otra parte, a fecha de hoy no está previsto prorrogar la validez de los abonos", señala la operadora.