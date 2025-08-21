Jesús Pestaña, presidente de la Federación Forestal de Castilla y León: «Los fuegos se apagan con los Presupuestos Generales del Estado»

La prevención es un factor fundamental para evitar que los incendios forestales, que siempre se van a producir, alcancen las dimensiones enormes de este año, en varios puntos del país, entre ellos Zamora. Jesús Pestaña, presidente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, que reúne a los propietarios privados de montes, reclama más inversión porque lo que se gaste en prevención simpre va a ser mucho más barato que el coste de la extinción.

¿Cuáles son sus reflexiones ante en dantesco panorama de los incendios forestales en Zamora y Castilla y León?

No puedo por menos que sentir consternación, por las víctimas mortales y accidentados, y el drama que supone para todos los habitantes de las zonas afectadas. Los que apagan los fuegos son unos grandes héroes.

¿Cuál es el remedio para luchar contra estos incendios, a veces inabordables?

Hay un consenso mundial en que la forma de atajar esto es la prevención. He leído por ahí estos días algo con lo que me identifico plenamente: Los incendios forestales se apagan cuando se negocian los Presupuestos Generales del Estado. Ahí hay unas cantidades que se dedican a estos temas y ahí es donde se apagan los incendios forestales.

¿O sea, que con dinero se acabarían los incendios?

¡Ojo! Tenemos que ser conscientes, y lo somos, que los incendios forestales van a existir siempre. Porque se deben a la malicia, en algunos casos a la negligencia o factores que escapan a nuestra voluntad, como los rayos. Lo que debemos tratar de evitar es que sean unos incendios tan devastadores. Y eso sí está en nuestra mano con la prevención.

Los incendios forestales van a existir siempre. Lo que debemos tratar de evitar es que sean unos incendios tan devastadores.

¿Por qué son ahora inabordables los incendios?

En Castilla y León, aproximadamente el 55% de la superficie forestal es pública y esos montes básicamente están bien atendidos, con los ingenieros y los medios de la Junta. El problema surge en los montes de titularidad privada. Hay un dato demoledor. Aproximadamente la tercera parte de la superficie forestal privada está en manos de unos 700.000 propietarios que de media poseen parcelas de menos de cinco hectáreas. Casi un tercio de la población tiene un pinarito o una pequeña superficie.

Yo asociaba al propietario de montes con un terrateniente.

Ojalá, pues funcionarían las cosas de otro modo. Pero la composición de la titularidad de los montes es una realidad fraguada a lo largo de la historia. Lo que ocurre es que esas superficies tan pequeñas son absolutamente antieconómicas y por eso se les hace menos caso. Y el propietario, aunque tenga intención de cuidarlo es prácticamente imposible.

Planteado así, es un problema estructural difícil de solucionar.

Hay varias fórmulas, una de ellas el asociacionismo. Si somos capaces de agrupar a propietarios con un fin común, ahí ya sí se puede hacer algún tipo de actuación. Otra fórmula sería a través de la concentración forestal, pero la normativa solo preveía la concentración agrícola, y no la forestal. Ahora estamos luchando para que salga adelante una proposición para que en Castilla y León se incluya también en la Ley Agraria la parte forestal.

La superficie forestal privada está en manos de unos 700.000 propietarios que de media poseen parcelas de menos de cinco hectáreas.

Defiende invertir más en prevención, pero eso también es muy caro.

Si tomamos una estimación media, el coste de extinción de un incendio serían unos 15.000 euros por hectárea. Según los datos últimos de que dispongo, llevamos 350.000 hectáreas quemadas. Podemos estar hablando de unos costes de extinción de unos 4.500 millones de euros, una cifra impresionante, ligada a muerte, a destrucción, a fracaso. Y según los datos de Tragsa consultados por nuestra organización a nivel nacional, el coste de la gestión forestal serían 300 euros por hectárea, unos mil millones al año en todo el país ligados a éxito, a círculo virtuoso, a generación de lo que la sociedad demanda: un bosque que fomente la biodiversidad, que evite la erosión, que favorezca el ciclo hídrico, que evite lo posible el riesgo de incendios.

Y que capture CO2 de la atmósfera.

Sería un ejercicio interesante ver, comparar todo el CO2 que la Unión Europea pretende evitar que se libere en la atmósfera a través de los motores de combustión, con el que producen estos incendios que tenemos.

Tendríamos que desechar esa idea idílico infantil del bosque, de la selva virgen, que no se toca nada y todo es maravilloso y los animales están muy bien... quizá en el Amazonas, aquí eso es impensable.

Aparte del dinero, ¿qué otros frenos puede tener la política de prevención?

El estado de opinión actualmente no es muy favorable a las tesis de aquellos que pretendemos que el bosque se perpetúe, continúe y cumpla su función. Hay una parte, no sé si decir importante o no, de la población que piensa que una ramita del bosque ni tocarla, que eso va en contra del bosque. Entonces, claro, eso, según nuestra opinión, es un tremendo error. Un bosque, si está cuidado y está atendido, cumple su función. En caso contrario estará descuidado, abandonado y degradado. Y en ese proceso, el bosque se deteriora y se matorraliza. Tendríamos que desechar esa idea idílico infantil del bosque, de la selva virgen, que no se toca nada y todo es maravilloso y los animales están muy bien... quizá en el Amazonas, aquí eso es impensable.

Pero el bosque no se ha abandonado por no estropearlo, sino porque ya no se vive de él.

Efectivamente, hay cuestión social. Han cambiado las costumbres, el medio rural se ha despoblado y esos trabajitos que se hacían en el bosque de coger leña, meter el ganado para mantenerlo limpio, etcétera, era una manera de cuidar el bosque y de hacer prevención. La sociedad ha cambiado y eso ya no se realiza, lo que no quiere decir que no se deba hacer. Y si estamos en el siglo XXI, habrá que hacerlo con los medios que demande el siglo XXI, porque es fundamental para evitar estos incendios desorbitados.

¿Cuáles serían sus recetas?

Nosotros reclamamos un impulso real a la gestión forestal privada, con planes de gestión, agrupaciones y asesoramiento técnico, con ayudas estables y adaptadas a esa realidad de la pequeña propiedad de la que le hablaba. Hay que reconocer el valor ambiental, social y económico de los montes privados y, consecuentemente, fomentar actividad forestal y rural, con el aprovechamiento de la madera, resina, biomasa, pastoreo. Creo que es necesaria una colaboración público privada para desarrollar una política forestal a largo plazo porque sin la implicación de los propietarios privados la política de prevención no sería eficaz.

¿Cree que funcionan bien los medios de extinción? Porque oímos ahora a vecinos que se sienten abandonados.

Veo en el telediario que preguntan a los habitantes de los pueblos que están sufriendo esta tragedia y dicen que aquí no viene nadie. Y eso hay que comprenderlo. Pero los servicios de extinción no pueden estar pensados para que se queme todo simultáneamente y es lógico que hagan su triaje para acudir donde sea más necesario.

Suscríbete para seguir leyendo