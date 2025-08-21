Euterpe materializa la historia de la música en las Aceñas de Cabañales

Las aceñas de Cabañales acogieron «El Viaje de Euterpe», un espectáculo didáctico-musical en el que los artistas David Pérez y Ruth Domínguez hicieron un recorrido sonoro cargado de historia, mitología y naturaleza.

La propuesta musical gratuita, incluida en el Verano Cultural de Zamora, permitió adentrarse en la evolución de diferentes instrumentos musicales tradicionales y viajar por distintos momentos históricos para detenerse en cuentos y mitos relacionados con la aparición de la música.

Otras actividades del Verano Cultural de Zamora programadas para agosto

Viernes 22 de agosto

22.00h Jazz junto al Duero. Peter Gun – Blues de Chicago. Aceñas de Cabañales

Lunes 25 de agosto

22.30h Cine de verano. Wonka. Plaza de la Catedral

Martes 26 de agosto

22.30h Ciclo nacional de Magia de cerca con Xulio Merino en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. Entradas: 10 euros. Espectáculo para adultos.

Jueves 28 de agosto

21.00h Concierto de Andrés Suárez. Aceñas de Cabañales. Entradas 20 – 23 euros. Anticipadas en Avalon Café.

Viernes 29 de agosto

22.00h Noches de Teatro «Historias íntimas del paraíso». Grupo Natus Teatro. Interior del Castillo, entradas 3 euros

Sábado 30 de agosto

De 11.00h a 20.30h Jornada de recreación histórica. Zamora tardoantigua y suevo-visigoda. Aceñas de Cabañales.

22.30h IX Veladas de los enigmas mentales. Max Verdié. Interior del Castillo de Zamora. Entradas: 10 €.

Domingo 31 de agosto