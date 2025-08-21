Verano Cultural 2025

Euterpe materializa la historia de la música en las Aceñas de Cabañales

David Pérez y Ruth Domínguez pusieron en escena un espectáculo didáctico-musical junto al Duero

«El Viaje de Euterpe» , espectáculo didáctico-musical en las Aceñas de Cabañales de Zamora / Emma V. Díaz

Las aceñas de Cabañales acogieron «El Viaje de Euterpe», un espectáculo didáctico-musical en el que los artistas David Pérez y Ruth Domínguez hicieron un recorrido sonoro cargado de historia, mitología y naturaleza.

La propuesta musical gratuita, incluida en el Verano Cultural de Zamora, permitió adentrarse en la evolución de diferentes instrumentos musicales tradicionales y viajar por distintos momentos históricos para detenerse en cuentos y mitos relacionados con la aparición de la música.

Otras actividades del Verano Cultural de Zamora programadas para agosto

Viernes 22 de agosto

  • 22.00h Jazz junto al Duero. Peter Gun – Blues de Chicago. Aceñas de Cabañales

Lunes 25 de agosto

  • 22.30h Cine de verano. Wonka. Plaza de la Catedral

Martes 26 de agosto

  • 22.30h Ciclo nacional de Magia de cerca con Xulio Merino en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. Entradas: 10 euros. Espectáculo para adultos.

Jueves 28 de agosto

  • 21.00h Concierto de Andrés Suárez.  Aceñas de Cabañales. Entradas 20 – 23 euros. Anticipadas en Avalon Café.

Viernes 29 de agosto

  • 22.00h Noches de Teatro «Historias íntimas del paraíso». Grupo Natus Teatro. Interior del Castillo, entradas 3 euros

Sábado 30 de agosto

  • De 11.00h a 20.30h Jornada de recreación histórica. Zamora tardoantigua y suevo-visigoda. Aceñas de Cabañales.
  • 22.30h IX Veladas de los enigmas mentales. Max Verdié. Interior del Castillo de Zamora. Entradas: 10 €.

Domingo 31 de agosto

  • 12.00h Espectáculo para niños y niñas. «Los piratas. The little history», de la compañía Sin fin. Aceñas de Cabañales.

