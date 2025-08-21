DIRECTO | La orografía complica la extinción del incendio de Porto, próximo a la central hidroeléctrica Moncabril

El trabajo nocturno, intenso y complicado

Los trabajos de extinción esta noche han sido intensos y complicados en diferentes puntos del incendio, como en la lengua que bajaba por el cañón del Cárdenas hasta Moncabril.

Se están realizando los relevos del operativo terrestre y se espera que hoy también puedan volar los medios aéreos como ayer, ya que debido a la orografía hace difícil atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas.