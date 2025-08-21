En Directo
DIRECTO | La orografía complica la extinción del incendio de Porto, próximo a la central hidroeléctrica Moncabril
ADIF anuncia la reapertura de la línea del AVE Madrid - Galicia
La Junta de Castilla y León aprueba ayudas para los damnificados por los incendios
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
El trabajo nocturno, intenso y complicado
Los trabajos de extinción esta noche han sido intensos y complicados en diferentes puntos del incendio, como en la lengua que bajaba por el cañón del Cárdenas hasta Moncabril.
Se están realizando los relevos del operativo terrestre y se espera que hoy también puedan volar los medios aéreos como ayer, ya que debido a la orografía hace difícil atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas.
ÚLTIMA HORA
Las llamas del incendio de Porto amenazan la central hidroeléctrica de Moncabril
Las llamas del incendio de Porto se acercan al anochecer de este miércoles a la central hidroeléctrica de Moncabril, por encima de Ribadelago. Gran parte del operativo de extinción centra sus esfuerzos en proteger la instalación para evitar una catástrofe mayor.
De momento, se ha creado un contrafuego por encima de la central para evitar que el frente descontrolado llegue a las líneas de alta tensión o a la propia hidroeléctrica. Parece que da resultado, pero queda mucha noche por delante.
Mucho ánimo a los trabajadores del operativo.
Crónica del día
Ribadelago sufre bajo el Fraile: así vivieron los vecinos la amenaza del fuego. Haz clic aquí para leer la noticia.
Vecinos que luchan contra el fuego
Más de medio centenar de vecinos "resisten" en San Martín de Castañeda y, de forma organizada, intentan "salvar lo que tenemos en el pueblo", decisión que no consideran "irresponsable".
Peones sin experiencia
La Junta de Castilla y León "analizará la situación" de las empresas que, incluso estos días con decenas de fuegos activos en la comunidad, ofertan puestos de trabajo para peón forestal sin requerir experiencia previa ni formación en provincias como León o Segovia.
Mañueco comparecerá de forma urgente en las Cortes
Todos los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León votarán a favor este próximo viernes, en la Diputación Permanente, de la comparecencia urgente del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Parlamento autonómico para dar cuenta de la situación de los incendios y del operativo de extinción en la Comunidad, ya que consideran que "su irresponsabilidad es la que nos ha traído hasta aquí".
Mañueco defiende a Suárez-Quiñones
Sobre las protestas en León, La Bañeza y este miércoles por la tarde en Valladolid en contra de la actuación de la Junta ante los incendios, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su respeto por ellas "aunque pueda estar o no de acuerdo con ello". Mañueco ha aprovechado la oportunidad para respaldar la actuación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones: "Está donde tiene que estar, en la coordinación de las tareas".
Reapertura de la línea AVE Madrid - Galicia
Adif confirma la reapertura del AVE Madrid- Galicia ante la "evolución positiva de los incendios" a partir de las cinco de la tarde de hoy miércoles 20 de agosto.
Ayudas de 500 euros para los evacuados
La Junta pagará 500 euros por familia desalojada en los incendios de Zamora. Mañueco anuncia 185.000 euros para cada vivienda afectada y ayudas a negocios y ayuntamientos.
El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León ha aprobado un primer paquete de medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025.
Los veterinarios apuestan por la ganadería extensiva
Veterinarios defienden que la ganadería extensiva debe ser un elemento básico en prevención de incendios. El colectivo apuesta por “facilitar” que las tres grandes especies de rumiantes domésticos, vacuno, ovino y caprino, junto a équidos, aprovechen la vegetación como alimento.
