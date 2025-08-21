Semana Santa
La Diócesis anima a los jóvenes cofrades de Zamora a ir al Encuentro Nacional de Elche
La actividad tiene un coste de 125 euros por persona e incluye viaje, comidas y hospedaje
La Diócesis de Zamora anima a todos los jóvenes cofrades a participar en el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que se celebrará en Elche entre el 17 y el 19 de octubre.
En este encuentro, promovido por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Elche en colaboración con la Junta directiva del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradía, reunirá a jóvenes cofrades de toda España.
Podrán participar los jóvenes mayores de 18 años, mientras que los menores deberán presentar un justificante firmado por un adulto responsable que asume su tutela en la actividad.
El coste asciende a 125 euros por persona, incluye el viaje, el alojamiento, comidas y el seguro del viaje.
El plazo para inscribirse acaba el próximo 7 de septiembre. La salida será el viernes por la tarde, en grupo desde Zamora, y el regreso se realizará el domingo por la tarde.
