Concierto de marimba por el centenario del Silencio

El percusionista Manuel Monterrubio Martín ofrecerá un concierto de marimba dentro de los actos organizados por la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias para conmemorar su centenario de existencia.

El músico zamorano tocará en la iglesia de San Ildefonso el próximo 12 de septiembre a las 19.00 horas.

Cartel anunciador de la actividad. / Cedida

En el recital colaboran los violonchelistas Pedro Bonet González y Álvaro Vázquez Osa.

Con motivo de la efeméride, la Cofradía del Silencio de manera extraordinaria ha regalado a los cofrades un libro y un medallón y también ha realizado una misa de acción de gracias en la seo.