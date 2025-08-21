Semana Santa

Concierto de marimba por el centenario del Silencio

El recital lo dará el percusionista zamorano Manuel Monterrubio el 12 de septiembre en San Ildefonso

Los hermanos del Silencio alumbran con sus velas el paso del Cristo de las Injurias al inicio de la procesión, en la plaza de la Catedral el último Miércoles Santo.

Los hermanos del Silencio alumbran con sus velas el paso del Cristo de las Injurias al inicio de la procesión, en la plaza de la Catedral el último Miércoles Santo. / J. L. F. (archivo)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El percusionista Manuel Monterrubio Martín ofrecerá un concierto de marimba dentro de los actos organizados por la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias para conmemorar su centenario de existencia.

El músico zamorano tocará en la iglesia de San Ildefonso el próximo 12 de septiembre a las 19.00 horas.

Cartel anunciador de la actividad

Cartel anunciador de la actividad. / Cedida

En el recital colaboran los violonchelistas Pedro Bonet González y Álvaro Vázquez Osa.

Noticias relacionadas y más

Con motivo de la efeméride, la Cofradía del Silencio de manera extraordinaria ha regalado a los cofrades un libro y un medallón y también ha realizado una misa de acción de gracias en la seo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents