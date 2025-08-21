Semana Santa
Concierto de marimba por el centenario del Silencio
El recital lo dará el percusionista zamorano Manuel Monterrubio el 12 de septiembre en San Ildefonso
El percusionista Manuel Monterrubio Martín ofrecerá un concierto de marimba dentro de los actos organizados por la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias para conmemorar su centenario de existencia.
El músico zamorano tocará en la iglesia de San Ildefonso el próximo 12 de septiembre a las 19.00 horas.
En el recital colaboran los violonchelistas Pedro Bonet González y Álvaro Vázquez Osa.
Con motivo de la efeméride, la Cofradía del Silencio de manera extraordinaria ha regalado a los cofrades un libro y un medallón y también ha realizado una misa de acción de gracias en la seo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuatro Policías Municipales, al juzgado por descargar 9 balazos sobre el tirador del bar Marta
- ¿De qué incendio proviene el humo que cubre Zamora capital?
- Los dos incendios van camino de batir el triste récord de la Sierra de la Culebra
- Guarido: 'Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto
- Respirar el aire en Zamora es 'peligroso' para la salud
- El aire de Zamora, 'no saludable' por la alta concentración de partículas
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- Lorenzo: Cien años de chocolate con churros en Zamora