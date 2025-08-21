La calidad del aire, buena en Zamora y regular en Benavente

El cielo de la provincia no está aún limpio y es visible ese halo calimoso que deja el humo de los incendios en el horizonte. Sin embargo, los niveles de contaminación provocados fundamentalmente por la alta concentración de partículas han mejorado sustancialmente.

Sobre todo en Zamora donde tanto las partículas finas PM2,5 como las gruesas, PM10 están en niveles bajos, lo que permite hablar ya de una calidad del aire buena, que seguramente se mantenga a poco que vayan a menos los incendios forestales. Aunque todavía hay fuegos activos por Galicia, Zamora, Portugal y Cáceres que pueden trasvasar humo según las condiciones meteorológicas.

Calidad del aire en Benavente en las últimas horas / J.N.

Peor pintan las cosas en Benavente, donde a media mañana la contaminación del aire estaba en 99, es decir, a punto de subir al nivel de riesgo para personas sensibles. La culpa es de las partículas PM 2,5 que se sitúan en 35 miligramos por metro cúbico de aire, siete veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

