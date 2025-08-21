Bomberos forestales al límite en Zamora: turnos de hasta 20 horas y sin apenas formación, denuncia UGT

El sindicato UGT ha denunciado que en las labores de extinción de los incendios forestales que asolan Zamora y otras provincias hay trabajadores que han realizado turnos de 20 horas seguidas de trabajo o más, otros a los que se ha contratado sin experiencia, con un curso previo de 16 horas y en algún caso sin él, y se han vivido situaciones de "caos" en la organización de los medios para contener el fuego.

La organización sindical ha anunciado que denunciará estas situaciones que ha detectado ante la Inspección de Trabajo, las Administraciones y empresas implicadas y ha sostenido que ha habido "una descoordinación absoluta" en esos fuegos, con personal dos horas de brazos cruzados esperando órdenes, avituallamientos "tarde y escasos" y trabajadores "deshidratados y con calambres" por el esfuerzo, según ha asegurado en rueda de prensa en Zamora el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León, Tomás Pérez.

Ha lamentado que a algunos trabajadores que extinguen las llamas únicamente se les ha ofrecido un cursillo de ocho horas teóricas y otras tantas prácticas en las que le dicen lo que es una manguera, cómo enchufarla y poco más. Pérez ha asegurado que este año han llegado los incendios de sexta generación a Castilla y León y hay personal implicado en la extinción al que "se les manda al fuego sin formar".

Al respecto, el secretario general de la FSP-UGT de Zamora, Roberto Castaño, ha precisado que conocen al menos nueve casos de personas contratadas directamente de las listas de desempleados para apagar los incendios forestales, la mayoría sin formación ni experiencia previa, y en algún caso sin ni siquiera haber realizado el curso de formación previo de 16 horas.

Cóctel explosivo

Castaño ha sostenido que los incendios que sufre actualmente la Comunidad son fruto de un "cóctel explosivo" que ha tenido como "ingredientes" las condiciones meteorológicas, la falta de personal cualificado, la ausencia de prevención, una falta de organización "enorme" y un "absoluto abandono" del medio rural.

Por su parte, la responsable federal de UGT del área autonómica y local, Victoria Corbacho, ha ahondado en la situación del personal de extinción al desvelar que han recibido fotos de denuncia de compañeros que recibían "medio bocadillo y un botellín pequeño de agua para estar todo el día apagando el fuego".

También ha habido casos de trabajadores con llagas en los pies porque las botas con las que acudían a extinguir los incendios no eran las adecuadas.

Por todo ello, la organización sindical tiene intención de denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo porque no se ha respetado el máximo de doce horas por turno, que se eleva a catorce si se cuenta el desplazamiento, y que tienen que ir seguidas de al menos otras doce de descanso.

Frente a ello, algunos trabajadores han realizado "jornadas de doce, dieciséis, dieciocho, veinte, incluso de veinticuatro horas" seguidas, ha lamentado el responsable autonómico de Servicios Públicos de UGT. Ha criticado que los acuerdos alcanzados en Castilla y León tras los incendios de la Sierra de la Culebra de Zamora de 2022 no se han cumplido porque el consejero de la Presidencia de Castilla y León no ha sacado la nueva relación de puestos de trabajo que modifique el tiempo de trabajo de cuatro a doce meses al año. Tomás Pérez ha pedido a la Junta de Castilla y León que acelere ese proceso y que reconozca también la categoría de bombero forestal, ya que hay enfermedades profesionales asociadas a ella, por las partículas cancerígenas que desprende el humo, que no están reconocidas en Castilla y León.

