Blanco niega irregularidades en el equipamiento de la residencia de Zamora

La consejera de Familia, Isabel Blanco, ha negado que exista cualquier tipo de irregularidad relacionada con una limitación de la competencia en la licitación del equipamiento de la nueva residencia de Zamora, valorado en 2,1 millones de euros.

Preguntada sobre el recurso presentado por una empresa de Zamora ante el Tribunal de Recursos Contractuales por este asunto, Blanco explicó que las exigencias del pliego de condiciones son las habituales en estos casos, que las camas que se piden, especiales, las producen varios fabricantes, no solo uno. De hecho, indicó, la empresa recurrente ganó en su día el contrato de equipamiento de una residencia en Salamanca, pero no pudo hacer frente a la entrega del material y al final tuvo que ser suministrado por otra firma.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al gasto para contratar el equipamiento de la nueva Residencia de Personas Mayores de Zamora, un centro multiservicios de nueva planta —aún en fase de construcción— y de última generación destinada cubrir las necesidades básicas tanto de las personas que van a residir en estas instalaciones como de los futuros usuarios de su centro de día y de los profesionales que presten servicio en el centro. El presupuesto es de 2.115.105 euros.

A través de este contrato se va a adquirir todo el mobiliario que precisa el edificio para su correcto funcionamiento —camas articuladas, mesillas, cómodas, mesas, butacas y sillones orejeros— para las habitaciones de los residentes, que contarán con puntos de agua, microondas y frigorífico. También se ha licitado el equipamiento correspondiente para las salas de uso común. Tal y como establece la Ley de Atención Residencial, el centro zamorano se estructura en unidades de convivencia para 15 personas cada una de ellas, espacios que son equiparables a un hogar particular en cuanto a comodidad, ambiente y confortabilidad, sin olvidar, en absoluto, la seguridad, la higiene y la versatilidad de todo el mobiliario que se instalará en los espacios de uso compartido como el salón, donde se pueden realizar actividades cotidianas elementales como comer o socializar.

Camas cota cero

Más del 10 % de las plazas contarán con camas cota cero: una solución tecnológica que garantiza la seguridad de las personas mayores sin necesidad de utilizar sujeciones y que facilita los cuidados a los profesionales. Cuenta con un sistema de elevación vertical por columnas, tiene el somier articulado y funciona mediante cuatro motores. A través de un mando conectado por cable, se pueden bajar o elevar o solicitar atención médica. La estructura es plenamente segura: tiene sistema de frenado para las ruedas y, además, lleva instaladas cuatro protecciones que rodean la cama, fundamentales para evitar las sujeciones. Aunque de aluminio, están revestidas con madera maciza en su parte superior y son regulables, ya que pueden colocarse a tres niveles distintos de altura.

La Residencia de Zamora, cuya construcción ya se ha ejecutado en un 60 % —estará terminada, aproximadamente, a finales de este año—, es un claro exponente del modelo promovido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de atención centrada en la persona: un modelo de cuidados que coloca al usuario en el centro y que promueve su autonomía personal y su bienestar siempre de acuerdo con sus necesidades y preferencias, para que pueda continuar viviendo dignamente en todas las etapas de su vida.

Precisamente por eso, el sistema de unidades de convivencia dota al centro residencial de espacios amplios, con ambientes luminosos, tranquilos y acogedores, lo que lo convierte un auténtico hogar. Además, el contrato del equipamiento debe adaptarse al carácter de multiservicios del edificio, abierto al entorno a través de su centro de día, que se ubicará en la planta baja, donde también se ubicarán las dependencias administrativas. El contrato también incorpora el mobiliario de jardín para este nivel del edificio, así como para las terrazas de las unidades de convivencia.

