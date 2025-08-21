Incendios
Banco Sabadell activa 45 millones de ayuda a los afectados del fuego
La entidad financiera anuncia medidas de apoyo a las familias, empresas y autónomos, con especial atención al sector primario.
Banco Sabadell ha puesto en marcha una línea de financiación de 45 millones de euros con condiciones preferentes y sin comisiones como parte de un plan de medidas de apoyo a las familias, empresas y autónomos que se están viendo afectadas por los incendios que continúan activos en diversos puntos del territorio, especialmente en Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura.
Esta iniciativa, que incluye también el anticipo de las indemnizaciones de seguros y reaseguros al 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones, trata de ofrecer un apoyo eficaz y rápido a las familias y sectores productivos afectados para que cuenten con financiación lo antes posible.
Las ayudas están dirigidas a todos los afectados, pero ponen un especial foco en el sector primario, debido a que las explotaciones agrarias y ganaderas se han visto gravemente impactadas por los incendios con pérdidas tanto en las instalaciones, como en terrenos de cultivos, maquinaria, animales o pastos.
