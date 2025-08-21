El Ayuntamiento reordena la acera de la harinera Los Pisones

La concejala responsable del programa Renaturaliza, Ana Belén González, ha presentado esta mañana las obras de reordenación del tramo de Doctor Fleming más cercano a Valorio, que tiene como característica principal la reordenación de la zona situada frente a la antigua harinera de Los Pisones.

Se trata de una actuación que permitirá unir la zona de la Muralla y el Casco Antiguo con Valorio. "Lo que queremos crear es un corredor ecológico que mejore la calidad de los servicios ecosistémicos y que potencie la conectividad ecológica, que es lo que buscamos en el proyecto Renaturaliza. Esta actuación dará continuidad al carril bici que se hará en la avenida de la Feria" cuando el Ministerio ejecute las obras de humanización de las travesías en ese tramo.

Vista de la actuacion que deja aparcamientos, carril bici, zona verde y acera peatonal / J.N.

En este tramo se mantiene la acera para los peatones, una franja de zona verde, el carril bici y aparcamientos en batería para coches. Se pierde un poquito de anchura de la calzada, para calmar el tráfico, pero se mantiene prácticamente igual la cantidad de aparcamientos.

En la parte verde se mantendrán los árboles existentes en uno de los tramos y además se incorporarán arce blanco y especies arbustivas como romero, brezo rosa, lavanda, botonera, torbisco y jara rizada. Y se instalará un riego por goteo para el mantenimiento.

La obra cuenta con un presupuesto de 227.000 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses. En la otra acera se actuará más adelante, con fondos propios.

Complicaciones en la zona de avenida de la Feria y la Muralla

En la zona de la Muralla de la avenida de la Feria está prevista una actuación de humanización del tramo, que es una travesía urbana de la N-122. El Ayuntamiento actuará en el tramo situado entre la avenida de la Feria y la Muralla, que tiene una partida importante dentro del proyecto Renaturaliza, pero que está encontrando dificultades para su ejecución, debido a que la actuación debe contar con la autorización de Patrimonio, que dejó el asunto sobre la mesa en su última sesión.

"Es una de las actuaciones que posiblemente tengamos más dificultades para acabar porque todavía no ha pasado por Patrimonio", indicó la concejala. "Aun así, la realizaremos hasta donde podamos dentro de Renaturaliza y la acabaremos después con fondos propios". González indicó que en caso de que Patrimonio ponga problemas a alguno de los elementos que se quiera colocar en este espacio la idea es entablar conversaciones para poder llegar a un consenso y colocar lo que sea compatible con los requerimientos históricos.

Cuesta del Mercadillo

El Ayuntamiento tiene prevista una actuación en la zona más próxima a la Puerta de la Feria, otra que estaría más cerca de la zona de parking y una tercera en la cuesta del Mercadillo. Aquí se ha llevado a cabo la limpieza de la vegetación y se han eliminado unos árboles que en principio se pensaba conservar porque se ha comprobado que están enfermos. Ahora "se va a proceder al derribo de las edificaciones que están adosadas a la muralla. Y una vez que esté hecho, podemos nosotros hacer la parte de Renaturalización".

Todavía está por definir lo que se hará con el muro izquierdo según se sube del arranque de la Cuesta del Mercadillo, que se quedará sin nada detrás. En principio la idea era mantenerlo para sujetar el terreno, aunque dejando huecos para acceder a la zona donde se está actuando. Sin embargo, no hay una decisión definitiva, que tendrá que esperar a que se derriben las edificaciones y se consulte también con Patrimonio.

Con respecto a la actuación en el tramo comprendido entre la avenida de la Feria y la Muralla, además de las complicaciones de Patrimonio hay también otros inconvenientes, como el acopio de materiales para la restauración del monumento. Se intentará, por tanto, sacar adelante la actuación para no perder la subvención incluso utilizando esta partida en otras zonas y posteriormente rematar la obra con fondos propios.

En todo caso, señaló Ana Belén González, el objetivo de Renaturaliza está cumplido con creces, ya que se pretendía actuar en la reconversión a espacios verdes de 64.000 metros cuadrados y ya se ha conseguido llevar adelante 120.000.