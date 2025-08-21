Alertan de una pseudoterapia en Zamora que aprovecha los incendios para captar clientes

El experto en sectas y pseudociencias Luis Santamaría ha dado la voz de alarma ante una oferta de pseudoterapia en Zamora que busca aprovecharse de los incendios forestales de los últimos días en la provincia. El anuncio denunciado ofrece una consulta ayurvédica especial para ayudar a combatir la mala calidad del aire por los incendios. Más en concreto, contribuiría a eliminar las toxinas que estamos inhalando, calmar la irritación de garganta y el picor de los ojos, fortalecer el sistema inmune y los pulmones, y calmar el estrés. ¿Cómo? A través de unas pautas sencillas para incluir en la dieta y en las rutinas de autocuidado, reza el anuncio.

El principal problema que ve este experto es que "se están aprovechando del infierno que estamos viviendo en Zamora para ofrecer soluciones engañosas para la salud de la gente. Pura explotación de la vulnerabilidad", ha escrito en su perfil de la red social X. "De hecho, la Organización Médica Colegial (OMC) destaca el ayurveda entre las pseudoterapias que considera 'verdaderas agresiones contra la profesión médica'", añade.

Por esto, Santamaría ha puesto esta publicidad en conocimiento de la OMC y del Colegio de Médicos de Zamora. Además, ha añadido que más organismos profesionales han advertido sobre la mal llamada "medicina ayurvédica". Hace años el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Catalunya alertó sobre sus peligros: pueden aconsejar comer dos o tres veces al día y llevar a cabo una dieta lo más vegetal posible, evitando alimentos procesados y también los lácteos, moderando el consumno de alimentos de procedencia animal.

Para terminar, se trata de algo ilegal, apunta Luis Santamaría, como puede observarse si se consulta el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Por esto, también ha puesto esta situación en conocimiento del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León.

Qué es la medicina ayurvédica

Se trata de un sistema médico procedente de la India que se usó durante miles de años. El objetivo es limpiar el cuerpo y lograr un equilibrio con la mente y el espíritu mediante regímenes de alimentación, hierbas medicinales, ejercicio, meditación, fisioterapoa y otros métodos. También se la denomina Ayurveda.