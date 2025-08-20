Zamora: diez días en ascuas

A las 14.20 horas del 9 de agosto empezaba el incendio de Molezuelas de la Carballeda. Un fuego seguramente intencionado que se extendió rápidamente por Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta y que fue avanzando hasta afectar a una decena de pueblos con casi 1.300 personas que tuvieron que ser desalojadas.

Extensión del incendio de Porto, que ha llegado a los aledaños del Lago de Sanabria / J.N.

Se trataba de un incendio importante, pero por desgracia solo el aperitivo de una racha de fuegos que han podido arrasar ya en torno a 23.000 hectáreas de la provincia. Se trata de un dato orientativo, basado sobre todo en mediciones guiadas por las imágenes de los satélites y por tanto sujetas seguramente a correcciones. El apagón informativo de la Junta en la estimación de hectáreas afectadas (en Inforcyl solo aparece la leyenda "en perimetración") no deja otra opción que acudir a fuentes oficiosas en páginas web especializadas, que hablan de en torno a 10.500 hectáreas en el conocido como fuego de Porto (el que ha llegado hasta el Lago de Sanabria).

El incendio de Aliste (conocido como de Puercas) habría abrasado 6.230 hectáreas, el de Molezuelas en torno a nueve mil en la provincia de Zamora (supera las 36.000 en total, la mayoría ya en la provincia de León) y faltarían por sumar el de Castromil (30 hectáreas), que entró desde Orense, el de Mahíde causado por una torreta eléctrica que se pudo atajar al tiempo o el que se reprodujo en Cubo de Benavente, de apenas 0,3 hectáreas (es el único con superficie quemada oficial).

Han sido 32 localidades las desalojadas hasta el momento con más de doce mil desplazados a puntos cercanos como Rionegro del Puente, Camarzana, Tábara, Puebla de Sanabria, Alcañices o Benavente, según los puntos del fuego.

Incendio de Puercas, que arrasó más de seis mil hectáreas en Aliste. | COPERNICUS

En el incendio Molezuelas se llegaron a desalojar esta localidad, Uña de Quintana, Cubo de Benavente, Congosta, Villageriz, San Pedro de la Viña, Carracedo, Alcubilla de Nogales y Fuente Encalada. Además Ayoó de Vidriales vivió una situación de confinamiento límite, rodeado por las llamas. En estos pueblos se quemaron algunas casas y naves. El presidente Mañueco interrumpe sus vacaciones y preside el Cecopi en Zamora el 11 de agosto. El incendio toma camino de León, donde siega la vida de un brigadista.

Ese mismo día se declara otro incendio en Puercas que enseguida avanza por todo Aliste. Inicialmente el desalojo afecta a Puercas y Ferreruela que se van a Alcañices, mientras que en días sucesivos, también en Tábara, son acogidos los pueblos evacuados de Losacio, Valer de Aliste, Riofrío, Sarracín de Aliste, Bercianos, Sesnández y Abejera, localidad donde las llamas sorprenden a cuatro personas que resultan heridas con quemaduras. Todos están ingresados hoy día en el hospital Río Hortega de Valladolid, un matrimonio de 80 y 77 años, él con un 15% quemado grave con evolución favorable, ella con un 10%, grave, estable y en planta, la hija de ambos, de 56 años, con un 48% del cuerpo afectado en estado crítico pero estable y otro vecino de 64 años, crítico y estable, con el 35%.

Los bomberos defienden la localidad de Vigo de Sanabria, una de las desalojadas. | ARACELI SAAVEDRA

Ha habido otros heridos en Zamora, uno de ellos de 53 años precisamente este martes, dado ya de alta y los que se salvaron por poco, como el grupo de brigadistas rodeados por el fuego en el incendio de Porto.

Aunque parecía controlado, el miércoles 13 se reactiva el incendio de Aliste, con nuevos desalojos mientras en la zona de Molezuelas volvían a sus casas.

Al día siguiente un gran incendio de Orense entra en Zamora por Castromil, en la Alta Sanabria, y obliga a evacuar también Porto, Barjacoba, Pías y Villanueva de la Sierra, en torno a 1.728 almas, algunas de las cuales acaban acogidas en Puebla. Se cortan las conexiones con Galicia, por la autovía A-52, la carretera N-525 y el AVE, éste último aún no recuperado las frecuencias con Madrid (seis días lleva en cuarentena).

El incendio de Castromil quemó sólo 30 hectáreas en Zamora, pero se quedó muy cerca de las casas, en tanto que otro, provocado por un rayo, ardía en Porto de Sanabria. Es el que ahora permanece descontrolado y ha obligado a evacuar nueve localidades del entorno del lago, además de los camping y campamentos de la zona.

