Vox Zamora exige responsabilidades "por falta de medios en la extinción de los fuegos"

Vox Zamora manifiesta su "profunda preocupación" por la gestión que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España están realizando en relación con los "gravísimos incendios que asolan nuestra provincia".

Explica la agrupación que "los devastadores fuegos que estamos sufriendo han puesto de manifiesto la insuficiencia de medios materiales y humanos para hacer frente, con eficacia y rapidez, a emergencias de esta magnitud". Considera que "resulta incomprensible que, desde el primer momento en que comenzaron a declararse los incendios, no se haya solicitado ayuda internacional a otros países europeos, con los que España cuenta con convenios de colaboración y que disponen de medios especializados que hubieran podido intervenir de inmediato".

Considera, además, que la declaración del nivel 3 de emergencia "era imprescindible" para coordinar todos los recursos disponibles y reforzar la respuesta, "algo que no se ha hecho y que ha tenido consecuencias muy negativas para la seguridad de las personas, para nuestro patrimonio natural y para la economía de nuestra provincia", señala.

Vox Zamora exige a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España que "asuman sus responsabilidades, rectifiquen de inmediato esta grave falta de previsión y soliciten todos los medios europeos necesarios para que nunca más los zamoranos tengan que sufrir la desprotección que estamos viviendo".