Trenes especiales entre Zamora y Madrid de este miércoles 20 de agosto
Estas son las cuatro opciones para viajar en tren entre Zamora y la capital madrileña
A. A.
Como consecuencia de los graves incendios forestales que están sufriendo comunidades como Galicia y Castilla y León, el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid continúa suspendido. Eso sí, al igual que en días anteriores, Renfe ha habilitado varios servicios especiales para la circulación de trenes de alta velocidad.
Para este miércoles 20 de agosto, estos son los horarios habilitados:
- 07.14 Madrid - Zamora
- 08.40 Zamora - Madrid
- 13.20 Madrid - Zamora
- 14.36 Zamora - Madrid
