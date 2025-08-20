La tradición oral y musical, en un periplo muy didáctico

La musa de la música, Euterpe, sirve como guía en esta experiencia educativa donde la música, la palabra y la naturaleza van de la mano para poner en valor el amplio patrimonio inmaterial.

El espectáculo "El viaje de Euterpe", que aúna la tradición oral, la musical y la formación, recala el miércoles, día 20 de agosto en las aceñas de Cabañales, a partir de las 20.00 horas de la mano de los músicos David Pérez y Ruth Domínguez.

El proyecto comenzó, tiempo atrás, como un "recorrido musical desde los inicios de la historia de la música con instrumentos, cuyo origen "se pierde en la memoria de los tiempos y que aún tenemos en nuestra tradición, como sucede en la provincia de Zamora con la flauta de tres agujeros hecha con un hueso de ala de buitre. En Alemania en una cueva se ha encontrado una flauta similar que tiene 35.000 años de antigüedad que está hecha con un hueso de ala de un ánsar" ejemplifica el músico, David Pérez, quien inició en solitario el espectáculo con el deseo de que el público aprecie "un patrimonio que viene de antiquísimo y es una pena que lo perdamos".

David Pérez y Ruth Domínguez. / Cedida

El periplo que estos conocedores de la música tradicional, no en vano él es un experto en música de raíz de Cantabria y ella es una de las integrantes del grupo de folk Ringorrango, es "muy amplio" porque aproxima a "contenidos muy universales", aunque se cuelan canciones vinculadas a la tradición zamorana, cántabra o incluso de varios puntos del Mediterráneo.

Los músicos se valen de historias chinas, nórdicas así como de cuentos y de leyendas que beben en la tradición oral para introducir los más diversos instrumentos musicales.

Así, por ejemplo, para hablar de la pandereta narran "una historia muy bonita del Valle de Liébana, en Cantabria, que contaba una panderetera", adelanta Ruth Domínguez, quien junto a su compañero también tiene el espectáculo "De Peña Labra a Los Arribes" un concierto de salterio, rabel, percusiones y voces.

El espectáculo tiene un fuerte componente didáctico. "Utilizamos una leyenda iraní que habla del barro, presentamos una cántara de Moveros y luego cantamos una canción relacionada con Moveros" indica David Pérez que atesora una experiencia de varias décadas como profesor en las escuelas de folclore de Cantabria.

Sobre el escenario los músicos darán a conocer y tocarán una nómina de más de una docena de instrumentos tal singulares como unos cuernos de venado, un palo de conchas, pasando por el rabel, el salterio o una gaita de origen tunecino.

"El viaje de Euterpe" representa una propuesta para todas las edades. "Los niños lo disfrutan mucho porque ven instrumentos muy raros que les hacen mucha gracia, incluso al acabar se acercan a verlos, y cuenta cosas curiosas que a los adultos también les llaman la atención" concluyen.

