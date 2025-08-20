Renfe restablece el tráfico ferroviario de Zamora desde las cinco de la tarde

Renfe ha confirmado el restablecimiento de la circulación entre Madrid y Galicia a partir de las 17.00 horas de este miércoles, con la puesta en marcha de tres trenes por sentido y circulaciones especiales. Los viajeros que dispongan de un billete para alguno de los trenes de esta tarde, no hace falta que realicen ninguna gestión adicional.

Primeras circulaciones de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia:

• AVE Madrid 17:10 - A Coruña 20:54 . Paso por Zamora a las 18.17 horas.

• AVE Vigo 17:25 - Madrid 21:20. Paso por Zamora a las 20.11 horas.

• AVLO Madrid 18:06 - Vigo 22:29. Paso por Zamora a las 19.16 horas.

• AVE Madrid 19:17 - A Coruña 22:54. Paso por Zamora a las 20.20 horas.

• AVE A Coruña 19:33 - Madrid 23:07 . Paso por Zamora a las 22.00 horas.

• AVLO Madrid 20:23 - A Coruña 00:00. Paso por Zamora a las 21.26 horas.

Viajeros a punto de tomar en tren en la estación de Zamora / Alba Prieto

Además, Renfe reforzará su oferta con circulaciones especiales en el arranque del servicio que comprenderán los siguientes trayectos:

o Madrid – A Coruña

o Ourense - Alicante

o Madrid – Vigo

