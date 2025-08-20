Organizan en Zamora un programa de radio solidario con los afectados de los incendios

El evento tendrá lugar este viernes en La Alhóndiga y la entrada benéfica es de tres euros

Programa especial de radio Mucho Cuzeo por los incendios

Programa especial de radio Mucho Cuzeo por los incendios

A. A.

El podcast 'Mucho Cuzeo' grabará este viernes 22 de agosto un programa de radio especial dedicado a los incendios que asolan la provincia de Zamora.

La cita tendrá lugar en La Alhóndiga a partir de las 19.00 horas y la entrada tendrá un coste de tres euros. Los fondos recaudados serán destinados a la asociación La Culebra no se calla para ayudar a los afectados por el fuego.

El programa contará con entrevistas y testimonios de los vecinos, además de las actuaciones musicales de Miguel Álvarez, Miguel y Cacia, Julito Rapado (magia) y la Escuela de Baile Escena.

Asimismo, se realizará sorteos y subastas con el material donado por los clubes Zamora CF, CB Zamora, CD Zamarat y Balonmano Zamora.

"Los incendios han golpeado nuestra tierra, nuestra provincia y a nuestros vecinos y vecinas. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Únete a nosotros en este acto solidario y aporta tu granito de arena. Los zamoranos y zamoranas, unidos siempre", expresan.

Además de la entrada, también se admitirán donaciones el mismo día del evento.

Noticias relacionadas y más

Programa especial de radio Mucho Cuzeo por los incendios

Programa especial de radio Mucho Cuzeo por los incendios / Cedida

Recuerda que puedes seguir la última hora de los incendios que afectan a Zamora en nuestro directo.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents