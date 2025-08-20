Organizan en Zamora un programa de radio solidario con los afectados de los incendios

El podcast 'Mucho Cuzeo' grabará este viernes 22 de agosto un programa de radio especial dedicado a los incendios que asolan la provincia de Zamora.

La cita tendrá lugar en La Alhóndiga a partir de las 19.00 horas y la entrada tendrá un coste de tres euros. Los fondos recaudados serán destinados a la asociación La Culebra no se calla para ayudar a los afectados por el fuego.

El programa contará con entrevistas y testimonios de los vecinos, además de las actuaciones musicales de Miguel Álvarez, Miguel y Cacia, Julito Rapado (magia) y la Escuela de Baile Escena.

Asimismo, se realizará sorteos y subastas con el material donado por los clubes Zamora CF, CB Zamora, CD Zamarat y Balonmano Zamora.

"Los incendios han golpeado nuestra tierra, nuestra provincia y a nuestros vecinos y vecinas. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Únete a nosotros en este acto solidario y aporta tu granito de arena. Los zamoranos y zamoranas, unidos siempre", expresan.

Además de la entrada, también se admitirán donaciones el mismo día del evento.

Programa especial de radio Mucho Cuzeo por los incendios / Cedida

Parte de heridos de Zamora Sobre los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid, la mujer de 77 años con un 10 % de superficie quemada sigue ingresada en planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave. Otros tres heridos siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, estables, y el quinto sigue grave, pero con buena evolución. Detalle de los heridos en el HURH SCQ es superficie cuerpo quemada: - Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable. - Varón 36 años. SCQ 50 %. Crítico estable. Noticias relacionadas y más DIRECTO | Las bajas temperaturas de la noche y la maquinaria pesada contribuyen al control de las líneas del fuego en el incendio de Porto

"Mucho Cuzeo" abre su nueva temporada con el presidente de la Diputación

El pódcast Mucho Cuzeo organiza una edición especial solidaria - Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable. - Varón 80 años. SCQ 15 %. Grave con evolución favorable. - Mujer 77 años. SCQ 10 %. Grave. Estable. En planta. Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios y se encuentra estable dentro de la gravedad.

Medios terrestres y aéreos Los trabajos de extinción en el incendio de Porto, de nivel 2, continúan con los medios terrestres y se suman ahora por la mañana los medios aéreos progresivamente.

Las portadas del fuego Las portadas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, marcadas por los incendios forestales que asolan la provincia en los últimos diez días. Portadas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA dedicadas a los incendios de agosto de 2025 /

Vuelta a casa de los vecinos de Doney Los vecinos evacuados de la localidad de Doney de la Requejada ya pueden volver a casa. Según los técnicos del operativo de extinción, los trabajos desarrollados por la noche y las condiciones meteorológicas permiten tener una situación favorable para que los vecinos de la localidad puedan volver a sus casas.