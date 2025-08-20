Exposición de fotografía en Zamora. Lo pequeño hecho gran arte

Objetos de la vida diaria como tenedores, enchufes, pinzas de la ropa, algodón o incluso hojas de árboles combinados en las fotografías, a veces sorprendentes a veces poéticas, que integran la exposición "Objetivo Paquidermo", que desde el martes puede contemplarse en la segunda planta del Museo Etnográfico de Castilla y León.

En esta ocasión la cantidad de trabajos remitidos es bastante mayor que la anterior edición, al superarse las 50 instantáneas donde lo pequeño se hace grande en propuestas remitidas de manera voluntaria y altruista por quienes ha querido participar en la muestra enmarcada dentro del Festival Mamut4 que tiene lugar en la ciudad hasta el domingo.

En esta cita las imágenes debían de estar inspiradas en las fotografías de Chema Madoz, cuyos trabajos, habitualmente en blanco y negro, invitan a la reflexión y a una nueva interpretación de la realidad.

Lo pequeño, gran arte

Actividades

El grueso de la actividad del festival arranca el viernes, día 22 de agosto, con el taller "Poéticas en el teatro lambe-lambe", para adultos, en el Museo Etnográfico de 10.00 a 12.00 horas, mientras que por la tarde comenzará la muestra de teatro en miniatura entre las 20.00 y las 22.00 horas en Viriato. Este mismo espacio acogerá el espectáculo "Ay de mí, Ay de yo" de la compañía Trupé Fandanga-Circolando con pases a las 20.30, 21.15 y 22.00 horas.

El sábado, día 23, el teatro lambe-lambe está en el parque de Puerta Nueva de 11.30 a 13.30 horas y por la tarde, de 20.00 a 22.00 horas, nuevamente en Viriato donde también podrá disfrutarse de lambe-lambe y de la instalación "Versos que anidan", integrada por cajas sonoras de las que ya pudo disfrutarse en este mismo espacio en PoetiZA, años atrás.

El domingo la instalación se traslada a las aceñas de Cabañales donde también habrá teatro lambe-lambe de 11.30 a 13.30 horas.

