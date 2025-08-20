Las elecciones a Nuestra Madre serán el 12 de septiembre

Las elecciones a la presidencia de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias serán el próximo 12 de septiembre entre las 19.00 y las 21.30 horas en la sede de la hermandad, situada en la calle Quebrantahuesos 8.

Podrán votar todos los hermanos mayores de edad en el momento de la votación y será necesario la presentación de un documento oficial (ya sea DNI, pasaporte o carné de conducir) para acreditar la edad y personalidad del votante, según indican desde la comisión.

Candidaturas

Previamente, los hermanos y hermanas que aspiren a presidirla deberán presentar sus candidaturas hasta el próximo 8 de septiembre «con fecha en el matasellos».

En el sobre deberá figura el nombre completo de la cofradía, comisión electoral y el apartado de correos 84, 49080 Zamora.

Las candidaturas serán abiertas en sesión pública el 10 de septiembre a las 20.00 horas en la sede. Una vez que se verifiquen que cumplen con los requisitos, se proclamarán los candidatos, según informan desde la comisión electoral.

Reelección

En la pasada asamblea general Isabel García anunció su candidatura a la reelección como presidenta de la cofradía en lo que sería su cuarto mandato al frente de la hermandad, ya que ganó las elecciones en 2012 al imponerse a Toño Martín y en segunda vuelta a Francisco Iglesias y posteriormente renovaría en 2016 y 2020 este último por un periodo de cinco años que se cumple concluye.