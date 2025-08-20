En Directo
DIRECTO | Las bajas temperaturas de la noche y la maquinaria pesada contribuyen al control de las líneas del fuego en el incendio de Porto
Los vecinos de Ribadelago Nuevo y Viejo fueron desalojados al filo de las nueve de la noche tras una tarde complicada por el viento
El incendio de Mahíde baja a nivel 0
El Gobierno declarará zona catastrófica los territorios afectados por los incendios
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Zamora, en ascuas
Desde que se prendió la primera chispa en Molezuelas el 10 de agosto hasta el avance de las llamas hacia el Lago de Sanabria se han quemado más de 20.000 hectáreas y desalojado 12.000 personas de 32 localidades en tres comarcas.
En este análisis, 'Zamora, en ascuas', hacemos un repaso de estos diez últimos días de incendios en la provincia.
Trenes entre Zamora y Madrid
El tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid continúa suspendido, pero para este miércoles 20 de agosto, Renfe ha confirmado los siguientes trenes especiales:
07.14 Madrid - Zamora
08.40 Zamora - Madrid
13.20 Madrid - Zamora
14.36 Zamora - Madrid
El tiempo y la maquinaria pesada, grandes aliados contra el fuego
Durante la noche, el operativo de extinción ha trabajado bien en distintos puntos como el cañón del Tera, Forcadura y la sierra de San Justo con la ayuda de las condiciones meteorológicas: bajada de temperaturas y aumento de la humedad.
Las labores se han centrado en controlar las líneas de fuego con maquinaria pesada y se han realizado nuevos cortafuegos para que no alcanzase Vigo de Sanabria. Hasta el momento, el incendio de Porto no ha entrado en ningún pueblo.
Abren las compuertas de los ríos Cárdena y Segundera para hacer una barrera natural con el Tera
El incendio de Porto continúa descontrolado y ha obligado a la evacuación de Ribadelago Viejo y Nuevo. Para refrescar el terreno e intentar crear un cortafuegos de agua, han sido abiertos los ríos Cárdena y Segundera que, junto con el Tera, bajan con su caudal máximo de agua, anegando algunos terrenos.
Las llamas ya se ven desde Ribadelago hacia La Folgosa y será una noche larga, aunque las condiciones meteorológicas mejorarán, con temperaturas bajas y rachas de viento de 20km/hora frente a las de 80km/h registradas esta tarde.
Ojalá que las aguas del Tera, el Cárdena y el Segundera, esas aguas que tanta vida nos han dado desde siempre -y que tanta vida robaron-, sean ahora el cortafuegos natural que Ribadelago necesita.
Así evacúan a los vecinos de Ribadelago Nuevo
El mismo pueblo que sufrió la tragedia por la rotura de la presa de Vega de Tera en 1959 se ve obligado a abandonar sus casas ante el avance del incendio forestal de Porto, que avanza ladera abajo hacia la localidad empujado por un fuerte viento.
Nueva noche en vilo
El tiempo no invita a bajar la guardia, teniendo en cuenta que Sanabria es una de las zonas donde la Junta ha declarado "alarma extrema" por la situación de estrés hídrico de la vegetación después de "muchos" días seguidos con meteorología adversa.
Desalojo por el humo
Los vecinos evacuados en las localidades sanabresas de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, que según el censo son 100 personas, son trasladadas hasta el centro de Transportes de Benavente. En este punto, cabe destacar que el desalojo se produce a causa del humo.
El ganado baja de la sierra de Porto
Las vacas bajan de la sierra espoleadas por el fuego de Porto, aunque algunos de los ganaderos echan en falta ya vacas y yeguas que se espantaron con el incendio y con los vuelos de las aeronaves. La mayoría de los ganaderos han optado por comenzar a bajar los animales.
Nuevo revés en el incendio de Porto
El viento que se ha desatado al final de la tarde vuelve a desbaratar los avances en el control del fuego de Porto, que avanzó como una centella desde Garandones hacia La Fraga comprometiendo Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo hasta el punto de acordar su evacuación sobre las nueve de la noche.
Nuevas evacuaciones
El fuego baja de Garandones y avanza hacia la Fraga y obliga a evacuar Ribadelago Nuevo y Viejo
