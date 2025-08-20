En Directo

DIRECTO | Las bajas temperaturas de la noche y la maquinaria pesada contribuyen al control de las líneas del fuego en el incendio de Porto

Los vecinos de Ribadelago Nuevo y Viejo fueron desalojados al filo de las nueve de la noche tras una tarde complicada por el viento

El incendio de Mahíde baja a nivel 0

El Gobierno declarará zona catastrófica los territorios afectados por los incendios

VÍDEO | Evacuación de los vecinos de Ribadelago Nuevo

VÍDEO | Evacuación de los vecinos de Ribadelago Nuevo

Araceli Saavedra

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents