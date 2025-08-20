Los cuidadores "no profesionales": esenciales pero invisibilizados

La llamada se entrecorta, la cobertura no es muy buena, pero, aun así, al otro lado de la línea se puede escuchar a Julia emocionada. "Lo más duro de mi vida es tener que estar trabajando las 24 horas del día los 365 días al año. Y, lo más bonito, la satisfacción que te queda porque tu familiar está a gusto, y de pensar que le estás ayudando, que sabes que existe por ti. Yo puedo decir que, a una persona enferma, como es el caso de mi madre, le he ofrecido un apoyo que nadie le puede ofrecer si no soy yo", explica entre lágrimas.

Julia Alejo, presidenta de la Asociación Zamorana de Cuidadores en el Entorno Familiar, lleva 50 años cuidando a su madre: "Se dicen en un segundo, pero 50 años de la vida cuidando es mucho tiempo". Tenía 10 años cuando empezó a atender a su madre, enferma de esquizofrenia, un trastorno que la propia Julia denomina como muy difícil: "Mi madre veía a gente en el pasillo y yo tenía que hacerle entender que ahí no había nadie. Ha habido ocasiones en las que yo he tenido que dormir en el suelo de una habitación con mis padres para que mi madre no saliera del cuarto por la noche. Entonces no teníamos recursos económicos ni espacio como para comprar una colchoneta. Es muy complicado".

Durante 40 años, ese fue el día a día de Julia y en muchas ocasiones tuvo incluso que confrontarla. "Tenías que coger, ir al teléfono público, llamar al psiquiátrico y decir: mi madre está mal, en cualquier momento se puede llevar por delante a mi padre, a mí o al que sea, venid a buscarla por favor. Muchas veces tuve que enfrentarme a ella, pero sin amenazar, porque podía matarme. He vivido situaciones en las que estaba todo el día con el cuchillo en la mano porque tenía miedo de que alguien llegara y se la llevase".

Desde hace 10 años, su madre, del mismo nombre, está encamada. Ahora puede permitirse quitarle el ojo de encima un par de minutos, pero el resto del día se dedica a ella. El caso de Julia no es particular, solo en Zamora hay unos 3.400 cuidadores del hogar, de los cuales, solo 500 están dados de alta. "Siempre insisto que somos personas que estamos trabajando sin sueldo. A nuestros dependientes se les asigna un dinero, por ejemplo, en mi caso, a mi madre se le da de dependencia 250 euros. Ellos dicen que valoran la capacidad económica, pero mi madre solo tiene de patrimonio una casa heredada de mi abuelo paterno y una pensión de viudedad. Ella tiene unos gastos, hay que comprarle pañales de noche, empapadores para la cama, cremas y aceites para evitar úlceras, toallitas, guantes, lágrimas artificiales, medicamentos...". Una lista de gastos a la que se suman otros: "Algunos meses tengo que decirles a mis hijos: pasadme dinero que no tengo para comer, ¿eso es normal?".

Fue la impotencia la que llevo a Julia en 2024 a crear AZACUEFA: "El Gobierno de España y la Junta de Castilla y León nos están discriminando por cuidar a nuestros familiares y nuestros familiares ser cuidados por nosotros. En el 2012 la ley de dependencia se recortó, pero, ¿a quién se le recortó más? A nosotros, a los cuidadores del entorno, los otros servicios se fueron equiparando y los nuestros no. A nuestros dependientes se les cortó en el 2012 el 40%. A nosotros lo que nos da el Estado es lo que se cotiza en la Seguridad Social, entonces, nosotros entre el 2012 y el 2019 estuvimos sin seguros sociales. El 1 de abril de 2019 se nos volvió a dar de alta, pero estuvimos 7 años sin cotizar, y esos 7 años a nuestros dependientes se les quitó un 40% de lo que la Junta y el Estado aportaban".

"Nosotros solo cotizamos para jubilación, pero imagina qué jubilación vamos a tener si la ley de dependencia lleva 18 años y nos han quitado 7. ¿Cómo queréis que nos jubilemos? ¿Con qué vivo? Cuando además estamos trabajando 24 horas", explica la presidenta. Es por ello que desde la asociación se lucha para "tener un sueldo, porque así no podemos vivir. Luchamos para poder decir que soy una cuidadora acreditando mi título. Estamos trabajando de cuidadores y no se nos deja por no estar pasando a través de una empresa. Parece que no sabemos hacer lo que ellos hacen, y, sin embargo, hacemos todo, damos un servicio totalmente personalizado. No tenemos derechos, no tenemos sueldo, ellos tienen todos los derechos y tienen sueldo".

Desde las instituciones les piden que se cojan la ayuda a domicilio, pero para Julia, eso no es ninguna solución: "Una persona tres días a la semana, una hora, ¿qué me soluciona? Esas personas están preparadas para gente válida, para fregar un plato, para sacarles de paseo, pero para gente como mi madre no. Ahora se han inventado el programa A gusto en casa, pero solo nos cubre unas horas, el resto debemos pagarlo por nuestra cuenta, lo cual es económicamente imposible, porque hacemos el trabajo de 3 personas".

Para Luis, de 61 años, la situación es parecida. Hace unos años tuvo que abandonar su trabajo en la construcción para poder cuidar a su madre, enferma de Alzheimer. Luis, además de asistir a su madre, cuida a su hijo, un joven de 41 años con un grado de discapacidad del 56%.

En su caso, tras dejar de trabajar, podía recibir las prestaciones por desempleo correspondientes. Al ser mayor de 52, pasó a cobrar el subsidio para mayores de esa edad. La seguridad Social le cotiza para la jubilación al 125% del Salario Mínimo Interprofesional, esto es importante, porque el 125% le da derecho a una pensión futura un poco más alta que si solo fuera el 100%. El problema surge con el convenio especial para cuidadores no profesionales, en el que la Seguridad Social paga la cotización (pero solo el 100% del SMI), aunque no se cobra dinero. Por lo tanto, si Luis se pasa al convenio especial del cuidador, perderá el subsidio de mayores de 52 (deja de cobrar unos 500 euros), así como la cotización del 125%, pasando a solo el 100%.

El dilema es que si se queda como demandante de empleo (cobrando subsidio y el 125% de cotización), debe estar disponible para trabajar, si le llamasen tendría que dejar de cuidar a su madre o rechazar el empleo (lo que puede suponer perder la ayuda), y si se pasa al convenio especial del cuidador, pierde los 500 euros de subsidio y la cotización baja al 100%. "No es un caso aislado. Si trabajo, no cuido. Si cuido, no trabajo. Y si dejo de ganar los 500 euros, la economía personal se hunde".

Conchi lleva 15 años cuidando a su madre, quien tiene movilidad reducida. Lleva unos años trabajando a media jornada, una situación que se le hace especialmente complicada a pesar de tener un horario flexible: "Me levanto 6:15 y dejo a mi madre atendida. Ella se queda sola un ratito, y van viniendo vecinos a echarle un vistazo. Además, tiene un botón que si le da me llama. Me ha pasado ya dos veces el tener que venirme corriendo. Si tiene necesidad de ir al baño o se encuentra mal me tiene que llamar, yo no puedo estar 8 horas en el trabajo porque ella necesita ayuda para todas las tareas básicas de la vida".

Son tres historias de vida que, aunque distintas, comparten el sufrimiento, la lucha y el amor hacia sus familiares. "Mentalmente, acabas machacado", dice Julia, "psicológicamente cada vez estoy más cansada", señala Conchi, "no te puedes imaginar lo duro que es ver el deterioro. Cuesta llevarlo", sentencia Luis. Se trata de un trabajo en el que la salud mental es fundamental: "El 50% de nosotros terminamos en depresión, y el otro 10% en suicidio". Por ello es imprescindible el trabajo del psicólogo de la asociación, así como las Charlas de Desahogo que proporcionan una vez al mes, en colaboración con Cruz Roja para quienes lo necesiten. De esta misma manera, aquellos que deseen una mayor información pueden contactar al 657 04 28 38 (Conchi) y en el 655 70 50 16 (Julia) o bien en los emails conchiasensiosanjuan@gmail.com, y alejoratonjulia@gmail.com

Julia sigue al otro lado de la línea, pero esta vez la acompaña su madre, y, con una voz suave cantan:

Contigo aprendí

A ver la luz del otro lado de la luna

Contigo aprendí

Que tu presencia no la cambio por ninguna.

