Incendios
La contaminación del aire mejora en Zamora y no tanto en Benavente
Los niveles de partículas bajan notablemente aunque sigue habiendo un ambiente enrarecido
La calidad del aire mejoró notablemente este martes en Zamora y también durante la pasada noche en Benavente, ciudad donde, sin embargo, a partir de mediodía se disparaban de nuevo las concentraciones de partículas hasta tal punto de que el aire se consideraba perjudicial.
Según los datos del índice ICA, que mide distintos parámetros de al calidad del aire, todo el oeste peninsular se encuentra aún muy afectado por las consecuencias del humo de los incendios que se extienden por Galicia, Zamora, Portugal, Salamanca y Cáceres. De hecho todo el cuadrante de Ponferrada, León y Sanabria está incluido en índices entre extremadamente desfavorable y muy desfavorable. Hay que tener en cuenta que las estaciones de medición no existen en Sanabria, por lo que los datos proceden de puntos cercanos de León y Portugal.
En Zamora y Benavente sí existen estas estaciones que aparecen con la calificación de aire desfavorable. De hecho a simple vista se puede comprobar que el aspecto calimoso del ambiente, pero no provocado por el aire sahariano en suspensión sino por el humo de los incendios, es patente.
El análisis horario permite observar cómo la situación en Zamora mejoró mucho sobre todo en la mañana y primeras horas del día este martes. El resto del tiempo la calidad del aire fue moderadamente buena, sin que se llegara en ningún momento a la calificación de perjudicial para las personas de riesgo.
En Benavente, tras un lunes en que en determinados tramos horarios el aire era "muy perjudicial" para la salud, en la noche y durante las primeras horas de la mañana pasó a niveles moderados. Sin embargo hacia mediodía la contaminación subía hasta convertir el ambiente en perjudicial.
Por ello conviene que las personas sensibles usen mascarilla y evitar el ejercicio al aire libre.
