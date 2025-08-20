Clínica Implantes abre su sede en la plaza del Maestro Haedo

La ciudad de Zamora cuenta desde el día de ayer con un nuevo centro de atención para cuidar la salud bucodental con la inauguración de la Clínica Implantes.

Esta clínica se encuentra en pleno centro de la ciudad, en la plaza del Maestro Haedo, donde en la tarde de este pasado martes se celebró un pequeño aperitivo para compartir el momento con los zamoranos.