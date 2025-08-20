17 años del accidente de Spanair, tragedia en la que perdieron la vida cuatro zamoranos

Era un 20 de agosto como hoy, pero del año 2008. A las 14.24 horas el vuelo JK5022 de Spanair, con destino a Las Palmas, despegaba de la pista 36 del Aeropuerto de Madrid-Barajas con 166 pasajeros y seis tripulantes. No llegó a elevarse más de 12 metros y se precipitó al suelo: 154 de las personas que iban a bordo perdieron la vida, entre ellas cinco zamoranos.

Entre los pasajeros que se dirigín a Gran Canaria había tres directivos de la empresa toresana Pevafersa. Por motivos laborales se desplazaban a la isla la consejera delegada, Pilar Márquez Valle, y la directora comercial, Julia Fernández Manso, mujer y hermana, respectivamente, del director general del grupo empresarial, Vicente Fernández Manso. Una familia rota y toda una plantilla laboral consternad, que llevó a cerrar las puertas de la fábrica de Toro en los días posteriores a la tragedia.

Concentración de los trabajadores de Pevafersa en señal de Duelo. / Ical

En el mismo vuelo viajaba, por motivos personales, el director de I+D+i de la fábrica de Pevafersa en Boecillo, Sergio de la Riva, que también pereció en el accidente.

Además, fallecieron Carlos Herráez Nogueras, de 45 años, vinculado a Granja de Moreruela, el pueblo de su madre, que vivía a caballo entre Madrid y Las Palmas, las dos ciudades conectadas por el truncado vuelo.

La quinta víctima zamorana en ser identificada era natural de Fuentesaúco: Tomás Sánchez Bernal, quien se iba de vacaciones a Gran Canaria con su mujer, la salmantina María Teresa Hernández Martín. Ambos perdieron la vida en Barajas. Tenían 45 y 47 años, respectivamente.

Una ciudad rota por el dolor

En Toro, la ciudad entera se volcaba en apoyar a la familia Fernández Manos, 2.500 personas se concentraban al día siguiente de la tragedia en la Plaza Mayor en un acto en señal de duelo al que se desplazaron autoridades provinciales y regionales y directivos del club de balonmano de Valladolid, del que Pevafersa era el principal patrocinador. Pilar Márquez Valle tenía 36 años en el momento del accidente, Julia Fernández Manso, solo 29, dos muertes muy prematuras que cayeron como un jarro de agua fría en una ciudad tan pequeña. El accidente ocurrió a las puertas de las fiestas de San Agustín, que se suspendieron durante tres días.

Homenaje a las víctimas del accidente aéreo de Spanair / Zipi

Pilar Márquez Valle era recordada por sus vecinos toresanos como “una mujer muy maja” que “siempre estaba muy feliz”. Tenía muchísimos amigos y conocidos, pues en su juventud era habitual verla tras la barra del bar que su madre regentaba en la calle Corredera, en pleno centro, y era una muy sociable y extrovertida.

Julia Fernández Manso, por su parte, era más reservada con su vida privada, pero los más allegados la describían como “una buena persona, muy luchadora”, y sus compañeros como “una persona muy trabajadora y centrada”; de hecho, en Pevafersa era el gran apoyo de su hermano, el director general. Solo unas semanas antes del accidente de Spanair se había quedado viuda y a cargo de dos hijos menores de edad.

Ambas fueron despedidas el 30 de agosto en un multitudinario funeral en la capilla del Amor de Dios.

Fuentesaúco, con la familia Sánchez

El pueblo de Fuentesaúco también estaba roto de dolor por la muerte de Tomás y Teresa. Formaban una familia muy querida y conocida en la villa. Él trabajó en el campo y jugó en el equipo de baloncesto del pueblo hasta que se casó y se mudó a la ciudad de ella, Salamanca, pero seguían muy vinculados a Fuentesaúco. Se decretaron tres días de luto, las banderas ondearon a media asta en el ayuntamiento y todo el pueblo acudió al funeral, celebrado el viernes 22 de agosto, y que también contó con la presencia de las principales autoridades de la provincia y una carta del obispo, Gregorio Martínez, que leyó el párroco César Salvador durante la misa. “Es lo que más quería en este mundo”, decía la madre él dando un beso al ataúd a la salida de la iglesia.

Cambios en la seguridad

Después de este accidente, que marcó un antes y un después en el ámbito de la seguridad aérea en España, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 la obligación de las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro, a petición de España, y la obligatoriedad de un plan de asistencia. Esta reivindicación fue llevada por la asociación a Europa, tras las 30 horas de angustiosa espera por conocer la lista de pasajeros de Spanair. En España, se aprobó en agosto de 2013.

Un familiar llora ante un cartel con imágenes de las víctimas del accidente de Spanair. / LP/DLP

Además del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO), España aprobó en mayo de 2014 el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares, Real Decreto que reconoce la labor de la asociación.

También se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) que incluía un total de 33. España ya está al día con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tras el accidente de Spanair de 2008.

En cuanto a seguridad, en los años transcurridos desde el accidente, Aena ha invertido 117 millones de euros en seguridad en Barajas --nuevo sistema de frenado de emergencia en pistas, nuevo radar de superficie, un cuarto parque de bomberos, nuevo protocolo de comunicación con torre y servicios médicos y mejoras en pavimento y aplanamiento de terrenos-- y se han realizado 580 simulacros entre totales y parciales.