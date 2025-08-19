El viento empuja el incendio hacia Ribadelago, también evacuado

El viento que se ha desatado al final de la tarde desbarató los avances en el control del fuego de Porto, que se lanzó como una centella desde Garandones hacia La Fraga comprometiendo Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo hasta el punto de que se ha acordado su evacuación sobre las nueve de la noche.

Casi una semana después del inicio del incendio de Porto, el operativo de la Junta, apoyado por medios de la UME, sigue batallando contra las llamas. Ya se apunta en fuentes del operativo a una superficie afectada de unas 14.000 hectáreas y un perímetro de 75 kilómetros. Tras la crítica tarde-noche del martes, cuando un imponente frente se llevaba por delante el emblemático paraje de Laguna de Peces, en dirección a San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, la madrugada del miércoles se respiraba cierta tranquilidad, favorecida por la bajada de temperaturas, aunque por la tarde el viento volvía a complicar todo.

Vecinos de San Martín bajan a por medicinas / Araceli Saavedra

La del martes al miércoles fue una noche en tensión y vela, especialmente en poblaciones como San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria o Murias. "Vimos el fuego en las casas, ha sido un milagro que se parara" expresaba José Antonio, uno de los voluntarios del grupo organizado en San Martín de Castañeda. "Lo peor fue ayer por la tarde del lunes. A partir de las cinco se levantó muchísimo aire y dábamos todo por perdido. Estábamos convencidos de que nos quedábamos sin el pueblo y sin todo el entorno del Lago. La suerte es que a las once de la noche el viento se calmó y a partir de las doce de la noche empezó a bajar la temperatura muchísimo, hacía hasta frío, y bajaron las llamas. Fuera del coche con chaqueta hacía frío y en la sierra más. Fue un beneficio".

Los vecinos de Vigo pasaron esa misma noche pendientes del resplandor de las llamas en lo alto del Cañón del Forcadura. En uno territorio que permanece con la "orden" de evacuación, la mirada seguía ayer puesta en el cielo.

Hasta 15 medios aéreos pudieron trabajar a lo largo del día de ayer, favorecidos por las mejores condiciones del ambiente . El despliegue aéreo junto a los trabajos de prevención mediante desbroces y fuego técnico permitieron "un mayor control sobre le incendio" aseguraba por la mañana el delegado de la Junta, Fernando Prada. Había que aprovechar al máximo los avances en el control y perimetración del incendio porque por la tarde se complicó, con reproducciones y nuevos focos, teniendo en cuenta además la compleja orografía del terreno, con profundos cañones, como el Forcadura o el Tera, que no se han podido librar del avance de las llamas.

El tiempo no invita a bajar la guardia, teniendo en cuenta que Sanabria es una de las zonas donde la Junta ha declarado "alarma extrema" por la situación de estrés hídrico de la vegetación después de "muchos" días seguidos con meteorología adversa. La medida afecta a 38 municipios de León, Palencia y en Zamora los de Galende, Porto, San Justo y Trefacio.

Una reproducción, ayer en la zona de San Martín de Castañeda / Cedida

La Junta señala que la ocurrencia de incendios "especialmente agresivos" de la última semana genera unas condiciones locales "especialmente adversas" en el entorno de estos y todo ello aumenta "considerablemente" el peligro de nuevos incendios forestales y el riesgo para las personas y bienes, dado el comportamiento "extraordinariamente virulento" con el que se están desarrollando.

Mientras los medios se concentran en Sanabria, la situación de los incendios en el resto de la provincia mejorao. Ayer bajaba a nivel 0 el de Mahíde, antes ya lo estaban Puercas y Molezuelas Y buenas noticias también llegaban desde el Hospital Río Ortega de Valladolid, donde la mujer de 77 años vecina de Abejera pasaba a planta y de los otros tres heridos, dos siguen en estado crítico aunque estables, y el cuarto, de 80 años, grave pero con buena evolución.