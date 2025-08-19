Las vacas bajan de la sierra espoleadas por el fuego de Porto

Un amplio dispositivo de la Junta de Castilla y León se dirigía a primera hora de la tarde a la zona de Garandones, donde el fuego de Porto seguía castigando el flanco derecho del incendio, tras reavivarse por el aumento de la temperatura. Al menos dos motobombas y cuatro brigadas, además de la Guardería Medio Ambiental y el técnico de la Junta, encaraban el camino de Puente Porto a la presa de Garandones, dejando atrás a un ciento de vacas refugiadas en la cola del embalse de Puente Porto. Los helicópteros sobrevolaban el cielo sobre el incendio en esta zona. Y la previsión de los ganaderos "es que no pase la pista porque si no, entra abajo".

Panorámica del incendio desde la presa de Puente Porto | ARACELI SAAVEDRA

La previsión en el Puesto de Mando de la Casa del Parque por la mañana pasaba por "una capacidad de extinción mucho más favorable que la jornada de ayer –por el lunes-, que fue muy complicada en cuanto a vientos, con rachas de más de 50 kilómetros por hora y una visibilidad cero, en una escala del cero al diez y la imposibilidad de cualquier medio aéreo de volar".

Los medios terrestres "se fueron optimizando para garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar accidentes laborales". Esos medios se destinaron "a proteger los núcleos de población".

El refugio de Puente Porto ha sido escenario del manejo del ganado para sacarlo en condiciones extremas por el humo. Algunos de los ganaderos echan en falta ya vacas y yeguas que se espantaron con el incendio y con los vuelos de las aeronaves. La mayoría de los ganaderos optaron por comenzar a bajar los animales, así en la noche de lunes se trasladaron 300 vacas a Quintana.

Puesto avanzado de mando de la Junta instalado en Ranabillo / Araceli Saavedra

En el otro extremo del incendio, las vacas de Andrés Gago Centeno, de San Juan de la Cuesta, regresaban por la Plaza del Mercado de El Puente de Sanabria cansadas del calor pero obligadas por el fuego y por el humo. "Lo difícil fue anoche para sacarlas de Valdelabad" comentaba con cara de cansancio Andrés.

Los vecinos de Vigo que no abandonaron el pueblo a la espera de tener que apagar fuego a las puertas del pueblo pasaron la noche pendientes del resplandor de las llamas en lo alto del Cañón del Forcadura que pasaba a la Corona. Se levantaban "ahora más tranquilos", explicaba un vecino de Vigo que sorteó los cortes para regresar a su pueblo.

Vacas que vuelven del monte atravesando El Puente de Sanabria | ARACELI SAAVEDRA

Describía la situación: "anoche (la del lunes al martes) estaba muy vivo y de madrugada ha amainado, pero sigue el fuego por todos lados. Está metido en el Cañón y a ver si se intenta apagar ahí. Hay otro en la montaña que detrás está el valle de San Ciprián, está ardiendo todo por detrás también, sobre Murias. Por la noche acojonaba. Ahora por la mañana hay muchísimo humo y no se ven ni las llamas".

En la parte baja del Cañón del Forcadura se concentraron los medios de la Consejería de Medio Ambiente, de la UME y del Consorcio de Bomberos de Zamora ocupando todo el pueblo desde la evacuación de la mayor parte de los vecinos. La orden era "no dejar quemar el pueblo". Y no se quemó. A lo largo de la mañana se ejecutaron trabajos de perimetración en una orografía complicada y poblada de robledal, mientras esta vez sí, actuaban medios aéreos.

El teniente Burrieza, jefe del mando avanzado, evaluaba el desalojo de los pueblos. "La mayoría han evacuado", pero hay personas que no quisieron salir, "gente ganadera que tiene allí sus cabezas de ganado, que no quieren abandonar sus casas". Los que se quedan "es bajo su responsabilidad". El corte de carreteras ayer se ampliaba a Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo y Trefacio con el confinamiento de la población, que se sumaban al resto de pueblos cerrados.

