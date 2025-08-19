"Nos sorprendemos con lo sencillo pese a la tecnología"

Entrevista | Marcos Waldemar Mago
El ilusionista Marcos Waldemar actúa en una nueva velada del XIV ciclo nacional de magia de cerca. El gallego, que hace magia con los olores entre otras cosas, recala en la ciudad el martes 19 de agosto a partir de las 22.30 horas en el centro de interpretación de las Ciudades Medievales.
¿Cómo llega al mundo de la magia?
No tengo recuerdos de cómo empecé en la magia porque con 3 o 4 añitos ya jugaba a ser mago. Escuchaba en mi casa las historias del conde de Waldemar, un antepasado mío que fue mago y se recorrió 69 países haciendo magia. En mi casa le llamaban el tío artista, contaban que paró el tráfico en el Golden Gate, que transformaba los periódicos en dinero, que podía hacer nevar en cualquier habitación…. Todo eso en mi cabeza era como el mayor superhéroe que podía haber.
O sea que era casi un paso lógico que se dedicara a este arte.
Del mismo modo que no tengo recuerdos de cómo empecé, tampoco hubo nunca una conversación con mi familia para hablar de que me iba a dedicar a la magia. Hice ingeniería de diseño industrial, tuve también otros proyectos laborales siempre compaginados con la magia; de hecho a día de hoy tengo alguna cosilla, pero el 99,9% de lo que hago es magia. No podría ser de otro modo.
¿Qué es ahora mismo para usted la magia?
La magia es una forma de vida. Voy caminando por la calle y todo lo veo en clave de magia. Veo un árbol y pienso en cómo se podría hacer magia con ese árbol, si podría chasquear los dedos y que le apareciese una fruta al árbol. Cada cosa que veo pienso todo el rato en ella. Sin duda es un modo de vida, además de ser mi trabajo.
Voy caminando por la calle y todo lo veo en clave de magia
¿En qué modalidad del ilusionismo se ha especializado?
Cada vez siento que pierdo un poco la especialización porque hago más cosas distintas. Ahora estoy haciendo shows en los teatros más grandes en Galicia, pero diría que en la magia de cerca, pero no te sabría decir si cartomagia u otras corrientes. A pesar de que me gustan mucho las cartas, ya llevo años investigando otras vías. Ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas por las que más se me conoce es la magia con olores, que es una práctica muy original e incluso por ello me han dado un premio de campeón de España de magia.
¿De qué manera comienza a hacer magia con olores?
Fue muy curioso. Un día un amigo me dijo que si creía que se podría hacer magia con los olores. A raíz de ahí empezamos a pensar. Nos dimos cuenta de que el olor era algo muy poco explorado en la magia y tenía muchísimo potencial. Somos conscientes de muchas cosas que vemos y que oímos y las recordamos. Sin embargo, no somos conscientes de que recordamos muchas cosas que olemos de forma involuntaria. A todos nos ha pasado que entramos de repente en una tienda y huele exactamente igual que la casa de mi tío Paco, y el olor tiene eso que te transporta a otro lugar.
¿Cuánto tiempo pasó hasta que lo materializó en un número?
Las primeras ideas surgieron muy rápido. A los pocos días ya estábamos probando en público algunas cosas, pero hasta que desarrollamos el sistema que te permite ahora hacer cualquier tipo de efecto con olores pasaron un par de años más o menos. Para defender una hora de show delante de un público, hay una formación que tú tienes que ir cogiendo con el paso de los años, que bebe de muchos lugares más y de todas las artes escénicas realmente.
¿De quién se ha empapado usted?
Tengo muchos referentes, tanto de forma directa como indirecta, pero mi mayor referente ha sido el mago Antón, que es un mago de Galicia, una leyenda de la magia. Es uno de los magos más creativos que ha habido en este país. Por él me ha venido la vertiente de crear mi propia magia, no conformarme con lo que hay. Hay otros muchos magos a lo que admiro como René Lavand, por toda su magia poética y su puesta en escena y su presentación; o bien David Copperfield, por esos grandes efectos de atravesar la Muralla China o desaparecer la Estatua de la Libertad. También es un referente Juan Tamariz, por ser el mago más completo, por ser un buen performer, un buen creativo, un maestro y además por el amor que tiene a la magia, esa devoción de que él tampoco podría haber hecho otra cosa que dedicarse a la magia. También admiro a Derren Brown, por el ingenio en los métodos, y a David Blaine, por esa magia tan televisiva que hace y, sobre todo, estar dispuesto a todo por la magia, ya que es capaz de dispararse a sí mismo, de atravesarse un brazo o de tirarse desde un rascacielos solo por la magia.
Un buen número para usted tiene que tener...
Uno pensaría que la buena magia o el buen efecto es aquel que es el más imposible. Sin embargo, yo, con el paso de los años, me he ido dando cuenta de que para mí, cuando hay buenos efectos es cuando se dan dos cosas. La primera es que hay una buena sugerencia, sin sugerencia no hay efecto. Tiene que abrir el efecto con algo sugerente que me atrape, que quiera verlo. Segundo tiene que haber un buen cierre, una buena conclusión que puede ser una frase para la galería o puede ser una sensación. Tamariz decía que la magia es un imposible fascinante que no llega con que sea imposible sino que tiene que ser fascinante. Por ejemplo, a nadie le interesa que yo haga desaparecer un chicle que estaba pegado en el suelo. Sin embargo, si hago ese mismo efecto con una moneda que se ha caído, de repente, genera un interés mucho mayor porque a todos nos interesa el dinero, ahí va la sugerencia. Eso es lo que tiene que tener un buen efecto. Ahora todo el mundo tenemos casi varitas mágicas en el bolsillo que son móviles que hacen de todo y todavía con lo más tradicional, con lo más sencillo la gente se sorprende.
¿Con qué va a sorprender al público de Zamora?
El espectáculo que voy a llevar a Zamora es una versión compacta de mi espectáculo de teatros, que se llama "Inherente". Se trata de una versión pensada para espacios más pequeños. En ese espectáculo cuento un poco la historia de por qué tengo que ser mago, que nací un 31 de enero que es el Día de los Magos, que soy descendiente de este mago, y por qué no me imagino la vida de otra forma. El público va a ver una magia muy original, prácticamente todo el show es magia original. También va a poder ver un poco la historia de Waldemar. Es un espectáculo donde hay magia con olores, hay mentalismo, hay comedia, y a veces incluso estará nevando... habrá de todo.
