Proin Kiosco, nuevo punto de venta en Balborraz
Ahora también puedes adquirir aquí LA OPINIÓN DE ZAMORA
Redacción
Proin Kiosco, el negocio que dirige en la icónica calle de Balborraz Bertha Helena Alzate Escobar, es el nuevo punto de venta del periódico de todos los zamoranos, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
La emblemática calle siempre tuvo kiosko abierto y, ahora, con Bertha Helena recupera la tradición del establecimiento donde adquirir la prensa, además de las gominolas y chuches para los más pequeños, entre otros productos para todos los públicos.
