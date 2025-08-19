Y este martes, ¿qué hay trenes entre Zamora y Madrid?

A las 7.14 horas de este martes salía de la estación de Madrid - Chamartín un tren con destino a Zamora, que regresaba a las 8.40 horas a la capital. Renfe mantiene así el servicio de lanzadera entre ambas ciudades mientras el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Galicia sigue suspendido como consecuencia de los incendios.

El próximo tren saldrá de Madrid a las 13.20 horas y el regreso desde Zamora será a las 14.36. La operadora todavía no ha confirmado que vaya mantener los horarios de última hora que han estado circulando los dos últimos días (salida de Madrid a las 20.23 horas y desde Zamora a las 22.00 horas). El motivo es que mantiene abierta la posibilidad de recuperar la normalidad esta tarde en toda la línea.