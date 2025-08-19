Y este martes, ¿qué hay trenes entre Zamora y Madrid?

Renfe espera recuperar la normalidad en el servicio ferroviario a partir de esta tarde

Trenes AVE, en una imagen de archivo.

Trenes AVE, en una imagen de archivo. / EP

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

A las 7.14 horas de este martes salía de la estación de Madrid - Chamartín un tren con destino a Zamora, que regresaba a las 8.40 horas a la capital. Renfe mantiene así el servicio de lanzadera entre ambas ciudades mientras el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Galicia sigue suspendido como consecuencia de los incendios.

El próximo tren saldrá de Madrid a las 13.20 horas y el regreso desde Zamora será a las 14.36. La operadora todavía no ha confirmado que vaya mantener los horarios de última hora que han estado circulando los dos últimos días (salida de Madrid a las 20.23 horas y desde Zamora a las 22.00 horas). El motivo es que mantiene abierta la posibilidad de recuperar la normalidad esta tarde en toda la línea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents