Guarido: "Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto"
El alcalde de Zamora considera un "error" la ausencia de Mañueco en la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas
A. A.
A raíz del vídeo publicado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sobre la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda, Francisco Guarido se ha pronunciado a través de sus redes sociales para censurar la "mala educación" de algunos vecinos que arremeten contra el presidente del Gobierno con gritos de "hijo de puta, "cabrón" y "otros improperios".
"Me recuerda cuando increpaban a Pablo Iglesias por las muertes de personas mayores en las residencias en tiempos del Covid más que a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las residencias dependían de las autonomías, igual que el combate de los incendios. Sin embargo, llamamos hijos de puta a los de arriba del Gobierno y no a los cargos autonómicos", ha reflexionado.
Asimismo, Guarido ha reprochado a Alfonso Fernández Mañueco su ausencia en la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas. A su juicio, el presidente de la Junta de Castilla y León le "ha dejado solo", una decisión que para el regidor zamorano es un "error": "Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto, se irán para Vox. A mí como alcalde no se me ocurre que venga un consejero a Zamora a ver un tema municipal y no estar allí, estando en las antípodas de las ideologías. En el vídeo de Molezuelas, Mañueco ha dejado solo al presidente del Gobierno", ha comparado antes de dirigirse a Mañueco.
"Estimado Alfonso, cometes un error, los votos se van a ir a Vox. Cuando el presidente del Gobierno viene a Zamora la Junta debe de estar con él, porque los incendios son su responsabilidad", ha considerado. "Quizás yo me lo piense cuando vengas Zamora a otros temas", ha advertido al tiempo que también ha criticado a la prensa.
