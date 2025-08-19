En Directo

DIRECTO | Noche de tensión en Vigo de Sanabria por el avance del incendio, que ha arrasado ya cerca de 6.000 hectáreas

El humo impide el trabajo de los medios aéreos en el incendio de Porto

Se estima que unas 8.000 personas habitan y veranean por la zona durante estos días

Cerrada la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (término de Rabanillo) hasta el Lago de Sanabria; cortado el acceso a la Laguna de Peces y prohibido el baño en el Lago de Sanabria. Cortada también la N-525.

El índice de gravedad del incendio de Puercas baja a nivel 0

VÍDEO | El incendio en Porto de Sanabria, en imágenes

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

