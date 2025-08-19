En Directo
DIRECTO | Noche de tensión en Vigo de Sanabria por el avance del incendio, que ha arrasado ya cerca de 6.000 hectáreas
El humo impide el trabajo de los medios aéreos en el incendio de Porto
Se estima que unas 8.000 personas habitan y veranean por la zona durante estos días
Cerrada la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (término de Rabanillo) hasta el Lago de Sanabria; cortado el acceso a la Laguna de Peces y prohibido el baño en el Lago de Sanabria. Cortada también la N-525.
El índice de gravedad del incendio de Puercas baja a nivel 0
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Situación del operativo
A primera hora de la mañana se han hecho relevos en el operativo que está luchando contra el fuego en Porto y se han ralizado también ataques contundentes. Esperan que la bajada de temperatura ayude a frenar el incendio. A las 7.00 horas la temperatura era de 7 grados en Sanabria.
Noche tensa en Vigo de Sanabria
Noche tensa en Vigo de Sanabria entre el medio centenar de vecinos que se han negado a abandonar el pueblo para intervenir si el fuego descendía por el cañón de Forcadura. Las llamas eran visibles ya desde el casco urbano en la parte alta del cañón en dirección a Murias.
Horarios confirmados Renfe
Los horarios que de momento ha confirmado Renfe para este martes 19 de agosto de las lanzaderas que unen Madrid y Zamora son los siguientes:
7:14 Madrid-Zamora
8:40 Zamora-Madrid
13:20 Madrid-Zamora
14:36 Zamora-Madrid
Abierta la A-52
La A-52 en Zamora ya está abierta de nuevo al tráfico, pero se menatiene el corte de la N-525.
Desde la Dirección General de Tráfico piden que se evite circular por las zonas afectadas por los incendios y sus entornos. Recuerdan que es necesario tener mucha precaución.
Cortado al tráfico un tramo de la A-52
Cortada la A-52 entre los puntos kilométricos 124 y 132.
También la N-525 en el kilómetro 86.
El Lago de Sanabria, un escenario fantasma
La amenaza del fuego, y sobre todo el ambiente irrespirable creado por el humo, deja el entorno del Lago de Sanabria y sus pueblos como un escenario fantasma. Recuerda que el baño continúa prohibido en sus playas.
"Es una desgracia, toda esta zona vive de la sierra"
El dolor de los sanabreses amenazados por el fuego: "Es una desgracia; toda esta zona vive de la sierra".
La amenaza del fuego, y sobre todo el ambiente irrespirable creado por el humo, deja el entorno del Lago de Sanabria y sus pueblos como un escenario fantasma.
Termina la contención y arranca la extinción: lucha cara a cara contra el fuego
El operativo de la Junta de Castilla y León da por terminadas las tareas de contención y comienza a encarar el fuego de manera directa, de acuerdo con las últimas informaciones facilitadas a este diario desde el puesto de mando avanzado.
Tras varias horas de intensa lucha, los trabajadores del dispositivo han sacado a los cascos urbanos del peligro, aunque un cambio de las condiciones del viento podría devolver todo a la casilla inicial. Todo el trabajo ha sido desarrollado desde tierra, desde donde ahora se trata de extinguir las llamas.
Medio millar de plazas habilitadas en Benavente
En el Centro de Transportes de Benavente, bajo la coordinación del Ayuntamiento de Benavente, el número de plazas habilitadas se eleva a 545 plazas, de las cuales se ocupan más de 200 en estos momentos.
Manifestación en León por la gestión de los incendios
Un millar de personas piden en León la dimisión de Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios. También exigen al Gobierno de España que “tome el control” ante la “inoperancia” de la Junta de Castilla y León.
Los manifestantes han coreado consignas como ‘Quiñones dimisión’, ‘El fuego arrasa, la Junta fracasa’, ‘Quiñones a los fogones’, ‘La prevención es la solución’ o ‘Esta es nuestra Dana; Quiñones es Mazón’ y exhibido pancartas en las que se podía leer ‘Para que el monte no arda se necesitan más cabras en el monte y menos cabrones en los despachos’ o ‘Nos estáis quemando por encima de vuestras posibilidades’.
