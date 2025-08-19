Aprobada definitivamente la expropiación de dos solares para dotación comunitaria en la calle Ramón Álvarez

La Junta de Gobierno municipal da luz verde a la contratación del suministro de licencias Office por valor de 240.000 euros

solares Ramón Álvarez

solares Ramón Álvarez / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Junta de Gobierno Local ha efectuado el martes la aprobación definitiva de la expropiación de las fincas situadas en la calle Ramón Álvarez, en concreto en los números 12 y 14.

La intervención, que conlleva una inversión de 230.946 euros, hace que las dos parcelas pasen a ser destinadas a "dotación comunitaria" en la zona intramuros de la muralla en las inmediaciones del Palacio de Doña Urraca. “Nos puedan servir para la realización de edificaciones de hasta tres plantas de altura" ,“ se han ganado cientos de metros cuadrados para el Ayuntamiento y se cumple con lo estipulado en el Plan General” explica el concejal de Obras, Pablo Novo.

Además ha aprobado la puesta en marcha de la contratación del suministro de licencias Office para el Ayuntamiento de Zamora por un valor de licitación de 240.000 euros.

También ha aprobado el convenio firmado con el C.D. Federado Zamora Fight J75 para la organización de los campeonatos de Capoeira, Kickboxing y MMA por importe de 8.000 euros.

