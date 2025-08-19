Las 86 personas desaparecidas en Zamora casi doblan a las de hace un año

Las denuncias por la desaparición de personas aumentaron notablemente en la provincia de Zamora durante el año 2024, ya que ascendieron a 86, casi el doble de las registradas el año anterior, que fueron 47. Por lo tanto, cada cuatro días se interpone en Zamora una denuncia por la desaparición de una persona, un momento de suma tensión en las familias y vecinos de los afectados, aunque por fortuna la gran mayoría de los casos acaba con el hallazgo del hombre o la mujer que se buscaba.

Los datos aparecen en el Informe Anual de Personas Desaparecidas 2025, que publica el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Desaparecidos, que incluye en las estadísticas a cadáveres y restos humanos sin identificar.

La gran mayoría de los casos, un 95,5% a nivel nacional, se acaban resolviendo y para ello es fundamental actuar cuanto antes con el fin de poder iniciar precozmente la búsqueda, tal y como insisten las autoridades en las jornadas que sobre el particular han organizado en Zamora las fuerzas de seguridad en numerosas ocasiones.

El número total de denuncias fue de 86 y correspondieron mayoritariamente a hombres, 59, frente a 29 mujeres, una proporción cercana al dos a uno que se produjo también durante el pasado año.

Es precisamente esa proporción de dos a uno la que se da entre mayores y menores de edad, a favor de estos últimos. De 86 denuncias por desapariciones, 29 fueron por personas mayores de edad, mientras que 57 eran menores. En este caso las distancias entre mujeres y hombres se acortan, ya que fueron 35 niños y jóvenes varones frente a 22 mujeres.

A nivel nacional, considerando la evolución del fenómeno durante el último año se ha observado un incremento del 6% del número de desaparecidos con respecto al año anterior, con 26.345 denuncias registradas.

Los datos apuntan a que existe una considerable tasa de reincidencia, ya que menos de la mitad de las personas desaparecidas protagonizan un único episodio, mientras el resto ya ha desaparecido otras veces.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las desapariciones son voluntarias y se resuelven en pocas horas, si bien la angustia de los familiares y allegados cuando notan la falta del ser querido puede llegar a ser considerable.

Casos pendientes

Sin embargo, no todos los casos son iguales y de hecho el informe indica que a finales del año 2024 había cuatro expedientes de personas desaparecidas abiertos en la provincia de Zamora.

Y es que desde hace años quedan casos por resolver, personas que han desaparecido sin que se haya vuelto a saber de ellas. Los hombres desaparecidos en Gallegos del Campo en 2016, en Figueruela de Arriba en el año 2021 y en Cubillos del Pan en 2014 son algunos de los protagonistas de estas desapariciones que no se han podido solventar, pese a que se ha intentado.

