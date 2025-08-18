Los usuarios ven deficiencias en la principal piscina de Zamora; el concejal las relativiza

Quejas por el césped, inundado en unas zonas y seco en otras, los baños portátiles que "están al sol y no hay quien entre, sin mantenimiento, sucios desde la una de la tarde", los pelos en la piscina "pero matojos, los sumideros del vaso mediano están atascados", el hecho de que las sombras sean insuficientes y no se permitan sombrillas particulares o que de 12.00 a 14.00 no se puedan usar las zonas de baño porque los ocupan los niños de los campamentos.

Zonas sin césped en las que aparece la tierra de debajo. | CEDIDA

Son quejas de los usuarios de la piscina más popular de Zamora, la conocida como Sindical, algunas remitidas por carta al concejal responsable, Manuel Alesander Alonso, que ha contestado a la reclamante, aunque discrepa de gran parte de las denuncias en unas instalaciones con cuatro vasos y una inversión total de 600.000 euros.

Escasas sombras en parte de la zona de la piscina, sin posibilidad de meter sombrillas. | CEDIDA

Alesander presume de que las filtraciones en el vaso mediano exterior se arreglaron en tiempo récord a pesar de que se descubrieron una vez iniciada la temporada de baño.

Defiende el edil el uso de las piscinas por parte de los campamentos, algunos promovidos por el propio Ayuntamiento. "Estos menores, al igual que usted, tienen el mismo derecho de uso de las instalaciones públicas y por tanto no se va a prohibir ni a limitar el uso por la inconveniencia que le ocasionan a usted durante dos horas".

Defiende la existencia de mantenimiento del césped, "de grana", aunque, reconoce "según la climatología del año pude encontrarse en mejores o peores condiciones". No obstante, anuncia mejoras en este sentido para septiembre, que es la época idónea.

Los baños portátiles están instalados en la única zona en que se podía y, en cualquier caso, "si a usted no le gustan puede acceder a cualquiera de los otros aseos disponibles".

Defiende también la sombra que dan las sombrillas y descarta cubrir la zona con elementos tipo lonas. Tampoco cree necesario instalar un reloj, como pide la usuaria: "Hay múltiples opciones personales para saber qué hora es".

En resumen, el concejal defiende las instalaciones y las obras que se están haciendo y todo ello "por 1,32 euros que cuesta la entrada o 0,88 cada baño con el abono".

