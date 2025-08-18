Tráfico condicionado en otras tres calles de Zamora a partir de este martes

El Ayuntamiento de Zamora informa, a través de un breve comunicado, que a partir de este martes 19 de agosto el tráfico, tanto peatonal como de vehículos, "se verá afectado en las calles Leopoldo Alas Clarín, calle Toro y calle Alonso de Tejada, debido a los arreglos que se van a realizar en las jardineras del edificio ubicado en estas calles".

A este aviso se le suman los cortes de tráfico ya anunciados para esta semana que recordamos a continuación.

Cortes por obras en la muralla

Cierre temporal por las obras de restauración y consolidación de la muralla. Desde el número 3 de la Ronda de Santa María la Nueva hasta la Cuesta de San Bartolomé.

Accesos alternativos para vehículos:

• Calle Motín de la Trucha

• Calle Juego de Bolos

Durante este periodo no podrán circular vehículos y se recomienda a los residentes estacionar sus coches en zonas próximas habilitadas. El acceso peatonal está garantizado.

Obras de humanización

Nueva fase de fresado en varias calles de Zamora del 18 al 22 de agosto y el 25 del mismo mes. El orden del fresado de las calles será:

El orden de las calles será el siguiente:

- Calle Cervantes y Santa Teresa

- Calle Amargura

- Av. Tres Cruces

- Calle Santa Elena, Libertad y Calle Túnel

- Calle Miguel Unamuno

- Calle Arapiles

- Plaza de Cristo Rey