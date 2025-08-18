Respirar el aire en Zamora es "peligroso" para la salud

A estas horas de la mañana, respirar el aire de Zamora es peligroso para la salud. Así lo reflejan las pantallas de la estación medidora instalada en la plaza de Sagasta, que detecta el exceso de contaminación en el aire de la capital.

El dióxido de carbono es el único parámetro que se encuentran en un rango saludable. Las partículas finas en suspensión, denominadas PM 2,5, están en 346 microgramos por metro cúbico, medida calificada de "peligrosa". Las partículas gruesas, PM 10, rondan los 366 microgramos, siendo una cantidad también "peligrosa".

Datos ofrecidos por la estación de medición de calidad del aire de la Plaza de Sagasta / José Luis Fernández

Las directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire recomiendan no superar 15 µg/m³ para PM2.5 y 45 µg/m³ para PM10 en promedio diario; y los niveles actuales en Zamora multiplican este límite por 23 y por 8 veces, respectivamente

El humo de los incendios contiene partículas tóxicas que pueden causar tos, irritación ocular, dificultad para respirar y agravar enfermedades previas. Se recomienda no salir a la calle o hacerlo con la protección adecuada a personas sensibles: niños, personas mayores y quienes padecen asma o enfermedades respiratorias o cardíacas.

Recomendaciones ante un aire nocivo para la salud