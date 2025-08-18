Respirar el aire en Zamora es "peligroso" para la salud
Los niveles de materia particulada en el aire superan con mucho las recomendaciones de la OMS
A estas horas de la mañana, respirar el aire de Zamora es peligroso para la salud. Así lo reflejan las pantallas de la estación medidora instalada en la plaza de Sagasta, que detecta el exceso de contaminación en el aire de la capital.
El dióxido de carbono es el único parámetro que se encuentran en un rango saludable. Las partículas finas en suspensión, denominadas PM 2,5, están en 346 microgramos por metro cúbico, medida calificada de "peligrosa". Las partículas gruesas, PM 10, rondan los 366 microgramos, siendo una cantidad también "peligrosa".
Las directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire recomiendan no superar 15 µg/m³ para PM2.5 y 45 µg/m³ para PM10 en promedio diario; y los niveles actuales en Zamora multiplican este límite por 23 y por 8 veces, respectivamente
El humo de los incendios contiene partículas tóxicas que pueden causar tos, irritación ocular, dificultad para respirar y agravar enfermedades previas. Se recomienda no salir a la calle o hacerlo con la protección adecuada a personas sensibles: niños, personas mayores y quienes padecen asma o enfermedades respiratorias o cardíacas.
Recomendaciones ante un aire nocivo para la salud
- Permanecer dentro de casa con puertas y ventanas cerradas.
- Utilizar aire acondicionado o purificadores en modo recirculación
- Evitar esfuerzos físicos al aire libre
- Si necesitas salir, usa mascarilla FFP2 o N95
- Ante síntomas graves (dificultad para respirar, mareo o dolor en el pecho), solicita atención médica
