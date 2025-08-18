Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo

Las nueve monjas benedictinas del monasterio de la Ascensión de Zamora han pospuesto, al menos, hasta julio de 2026 su traslado al ovetense monasterio de San Pelayo y en el viaje traerán la imprenta y la editorial que tienen a las afueras de la ciudad del Duero. Así lo explicó la priora administradora del convento, Alexandra Martínez, quien detalló que la mudanza requiere de una serie de diferentes trámites previos antes de desligarse de la ciudad donde llevan asentadas desde hace 64 años. Desde 1961.

Una historia a la que se prevé que pondrán fin en once meses, después, de que la comunidad benedictina iniciase hace más de un año un proceso de discernimiento en busca de caminos de la vida y de cuidado de las hermanas. Concluida esta fase, en junio se tomó la decisión de que las monjas de Zamora y Palacios de Benaver (Burgos) se uniesen al monasterio de la calle San Vicente y, desde un principio, ya se advirtió que el proceso conllevaría unos tiempos. No iba a ser con carácter inmediato porque querían que la sociedad estuviese informada de su marcha antes de emprender la mudanza.

El objetivo final de esta unión es cuidar de las hermanas en cada una de las etapas de la vida. De esta forma, se podrá prestar una mejor atención a aquellas que presenten un problema de salud. También, se ha tenido muy en cuenta en esta decisión la falta de vocaciones, un problema que afecta a todas las órdenes religiosas en Occidente y que está provocando el cierre de conventos y, en algunos casos, dificulta el desarrollo de sus diferentes labores.

Algunas de las benedictinas de Zamora, en una imagen de archivo. | LNE

Ahora, se espera la llegada a Oviedo de ambas comunidades. Según informa la agencia EFE, las monjas de Zamora traerán consigo la imprenta y la editorial Ediciones Monte Casino, que crearon en 1975 con el objetivo de estudiar y difundir la espiritualidad monástica. Para ello, realizaron las colecciones "Fuentes y Estudios". Ya en 1976 vio la luz la revista semestre "Nova et vetera" donde se incluyen artículos –principalmente científicos– sobre temas relacionados con la vida cristiana y en 2022 añadieron la colección "Patrística". En total, más de un centenar de publicaciones sobre espiritualidad monástica que viajarán a la capital asturiana.

Las Pelayas tuvieron durante más de medio siglo una relación muy estrecha con los libros. Regentaron un taller de encuadernación y de restauración de documentos antiguos. Ayuntamientos y archivos municipales de toda Asturias solían recurrir a menudo a los servicios de las Pelayas. En 1998, las monjas restauraron los libros de actas municipales del concejo de Gozón correspondientes a los siglos XVII y XVIII. Además, a los talleres del monasterio de San Pelayo se restauraron las actas capitulares de la Catedral de Oviedo, el códice del Libro de los Testamentos, encargado por el obispo Pelayo y una joya del románico español, las monjas se ocuparon de "La Regla Colorada" y del "Libro Becerro", otras dos obras excepcionales custodiadas en el archivo catedralicio ovetense, cliente asiduo de las Pelayas.

Sin embargo, la falta de encargos provocó el cierre de estas instalaciones hace unos siete años.

Nueva etapa

Ahora, las monjas de la calle San Vicente afrontarán una nueva etapa con la llegada de las benedictinas de Zamora y, dependientes de ellas, está la comunidad de Santa Escolástica en San José de Costa Rica con tres hermanas. También se mudará la comunidad de Palacios de Benaver. Según anuncian en su página web, el grupo está formado por doce hermanas que "nos hemos sentido llamadas por Dios a vivir nuestra fe en comunidad en la vida monástica poniendo en común lo que somos y tenemos, nuestros dones y nuestras carencias, y nos hemos embarcado en la aventura del seguimiento de Jesús".

