Lorenzo: Cien años de chocolate con churros en Zamora

Lorenzo García Lorenzo se ha criado y pasado media vida entre masas de harina y agua, aceite hirviendo y el aroma a chocolate con churros.

El suyo es un negocio que este año ha cumplido su primer centenario de vida y, lo que tiene aún más mérito, la mayor parte de la historia de la churrería Lorenzo se ha escrito en un pequeño local de apenas veinte metros cuadrados. El secreto: estar ubicado junto al Mercado de Abastos y servir ágil un chocolate caliente acompañado de porras o churros recién salidos de la freidora.

Ese es el ingrediente fundamental del éxito que ha hecho que ese emblemático negocio de la ciudad esté en la mente de gran parte de los zamoranos y, aunque su imagen evoque al invierno, incluso en las jornadas estivales más calurosas tenga adeptos que no se quieran perder ese dulce sabor con aromas de nostalgia.

No es para menos, hasta los zamoranos de mayor edad tienen imágenes de su niñez en la mítica churrería. No en la actual, más espaciosa y confortable en el local que antes ocupó el bar la Bombilla, sino la antigua ubicada unos metros más allá, en un minúsculo emplazamiento en el que solo cabían dos mesas con tres sillas cada una, sin librarse de roces y perdones entre quienes consumían en la barra y los que lo hacían en las mesas.

"Ese local dio de comer allí a tres familias", evoca Lorenzo García, que a los doce años comenzó a ayudar en el negocio familiar que ahora dirige. Natural de Montamarta, su tío y su padre fueron los primeros que llegaron a trabajar, como empleados, en la churrería Lorenzo, entonces llamada Atilano. La historia del establecimiento hostelero arranca un 10 de febrero de 1925, cuando Manuel González Ramos solicitó la licencia municipal para la churrería, ubicada en la entonces denominada plaza de Fray Diego de Deza y hoy plaza del Mercado.

Un millón por el traspaso

La familia del actual propietario la adquirió a través de su abuelo, que puso sobre la mesa el millón de pesetas de entonces para coger el traspaso.

Desde entonces, los que han trabajado en ella han sido una familia, algunos de sangre y apellido y otros solo en lo afectivo. Testigo de ello son fotos históricas que ilustran algunas de las paredes del negocio hostelero, con personal que sigue en el mismo lugar detrás de la barra que en las fotos, solo que con algunas décadas más a sus espaldas.

El paso del tiempo que ha convertido a los eran aprendices en experimentados churreros y el avance de unas generaciones a otras no ha impedido que en el negocio se mantengan las mismas rutinas y el cacao de siempre. De hecho, la calidad del producto es una de sus apuestas. "El chocolate que usamos es excelente, pero lo pagamos a casi cinco euros el kilo, se te va un pastón en el chocolate, pero no queda otra", apunta Lorenzo García, que admite que "para ganar hay que perder también, la materia prima tiene que ser buena".

Joaquín Fernández Requejo: 45 años empleado

Pero no solo se necesita un buen aceite, una buena harina y agua. También hay que controlar las cantidades y la forma de hacer la mezcla, que varía de los churros a las porras, y según el tiempo que haga. Todo un arte. Y el que mejor lo practica es Joaquín Fernández Requejo, uno de los empleados de toda la vida, que lleva 45 años tras la churrería Lorenzo y que en días de afluencia normal es el primero en llegar al negocio, dos horas antes que los demás, a las cuatro de la mañana.

Su hijo Iván también está detrás de la barra y, según Lorenzo, es el que está llamado a seguir el negocio cuando él se jubile.

Con el paso de las décadas, la churrería ahora centenaria se ha ido ganando un hueco de olor y sabor a desayuno de domingo entre los zamoranos. Un día de diario normal, de la freidora de Lorenzo suelen salir un millar de porras y unos 4.000 churros.

Los domingos es distinto y las cifras se disparan. Y del Jueves Santo, ni hablemos. Ese día es una locura, salen unos 15.000 churros recientes para servir, y no dan abasto. Estos días de agosto y altas temperaturas, el calor y el que haya menos gente en la ciudad restan asiduos y son jornadas algo más tranquilas. Pero siempre hay algún cliente fijo, algún veraneante y algún nostálgico que se acerca a probar esas porras y churros como las de toda la vida. Ni en verano se perdonan.

