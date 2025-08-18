El dolor de los sanabreses amenazados por el fuego: "Es una desgracia; toda esta zona vive de la sierra"

El espeso humo que cubría ayer todos los pueblos del entorno del Lago de Sanabria, obligó primero al confinamiento y finalmente al desalojo de los núcleos del Parque Natural y la zona periférica. Una imagen desoladora que será difícil de olvidar para los sanabreses. En Vigo de Sanabria y San Martín, los vecinos que no abandonaron el pueblo se preparaban para una noche complicada si el fuego asomaba en sus laderas.

Las primeras evacuaciones se producían en el campin Los Robles, con unas cuarenta personas, el camping de Ensidesa y las familias que veranean en los chalés del entorno del Lago, seguido de la suspensión del mercado semanal de El Puente de Sanabria hacia las 10 de la mañana. La alerta saltaba en los teléfonos en un radio amplio incluso en puntos más alejados como Santa Colomba de Sanabria y el mismo Puente de Sanabria.

Una de las veraneantes de Zamora, con casa en el Lago, explicó que además de la alerta "nos ha informado perfectamente la Guardia Civil, estamos recogiendo y nos vamos" mientras miraba el lago tomado por el humo. Los chalés están dispersos; "han puesto las sirenas y a continuación nos han sonado los móviles". Reconocía que "es una desgracia para la zona porque la gente de Porto, Barjacoba. Toda esa zona vive de esa sierra". Un 18 de agosto la playa Viquiella del Lago, sumida bajo una capa blanca, en lugar del cartel de llena exhibía el cartel de "vacía". "Está todo sequísimo, los robles. He llegado el jueves y me ha parecido que estábamos en otoño". Las hojas secas de los robles llaman la atención en un inusual mediados de agosto.

A. A. / A. S. / Cedidos

Solo en Vigo, San Martín y Ribadelago se calcula que había entre 3.500 y 4.000 personas, muchas de ellos de veraneo, que ya habían abandonado los pueblos pasado el 15 de agosto. Ha sido imposible hacer un cálculo exacto del número de personas que hay en los pueblos afectados.

La mayor parte de las familias de Vigo y San Martín salía a lo largo de la mañana tras el primer aviso de confinamiento, en sus vehículos particulares en dirección a Madrid, Barcelona, Sevilla y Zamora en un goteo ininterrumpido durante más de cinco horas. "Buen viaje", la frase que más pronunciaron los agentes del dispositivo que cortaba la subida a los pueblos.

Dos microbuses esperaron desde primera hora de la mañana la orden definitiva en el recinto del Monasterio para recoger en los dos pueblos a las personas que necesitaban trasporte. Sobre las 15:30 finalmente llegaban los dos microbuses, con 30 personas, a la rotonda de la carretera ZA-104. Un tercer microbús hacía el mismo trayecto.

Varias personas quisieron acceder a Vigo o San Martín para recoger familiares, especialmente mayores o enfermos, pero la orden fue inapelable. Nadie pasó salvo vehículos de emergencia. Ir a buscar los medicamentos olvidados, ir a ayudar a recoger el ganado, hasta llevar material eléctrico para una reparación, fueron algunas de las escenas que se vivieron en el control. Con preocupación, sobre todo cuando no se permitió entrar a buscar a los familiares. Los agentes hasta repartieron mascarillas.

Maquinaria pesada del Ejército entra en la zona del Lago para atacar el incendio | ARACELI SAAVEDRA

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos Rábano, regresaba de la Laguna de Peces poco antes de que se desalojaran los pueblos de Vigo y San Martín de Castañeda, describía la situación: "en la Laguna está complicada. Ha pasado la zona del valle de Vega de Conde y Vega de Tera y está en la Laguna de la Ventosa. El mayor problema que están teniendo los medios es que no se puede volar. No hay visibilidad, la visibilidad es cero y no pueden volar ni aviones ni helicópteros. Están con medios terrestres, con los buldzer actuando, intentando pararlo para que no baje por la parte de Peces hacia el Forcadura. Y evidentemente que no pase desde ahí a Ribadelago".

Sobre las medidas previstas, "en cuanto puedan volar saldrán los medios. Están pidiendo todos los operativos disponibles para acceder a Ribadelago y a la zona de Peces". Solo un helicóptero se atrevió a sobrevolar sobre el humo espeso sobrevolando la rotonda.

El alcalde hacía un llamamiento de prudencia para que ningún grupo de voluntarios, que ya se estaban organizando en Vigo y San Martín, actuaran por su cuenta. Los ganaderos han podido sacar los animales a la zona de Murias y Chanos como confirmaba el alcalde. Unas reses que estaban en Vega de Conde que, en principio, estaban seguras tuvieron que ser rescatadas la noche anterior porque se vieron rodeadas. El problema, "el viento" que ha hecho imprevisible el fuego.

Y la situación se complicó con el humo en otros pueblos. A las seis de la tarde la Guardia Civil alertaba a los vecinos de Cerdillo y Murias, que salían con urgencia. Una de las familias con segunda residencia a la entrada de Cerdillo, donde han veraneado toda la vida y los abuelos pasan una larga temporada, se preparaban para salir para Barcelona sorprendidos por los acontecimientos.

"Estábamos tranquilos hasta hoy –lunes- pero hemos amanecido esta mañana con este humo y que ya picaba la garganta" señalaba uno de los hombres. Han estado pendientes de las informaciones que le trasmitían más credibilidad. Con mucha emoción recogían, sobre todo la abuela de la familia. Los agentes estuvieron por la mañana alertando por si acaso "y muy agradecidos. Nos han dicho que había un primer confinamiento previo voluntario" y la segunda vez "ya ha sido directamente la salida para no quedar encerrados".

Vecinos que se han quedado en Vigo de Sanabria / Araceli Saavedra

Otra de las veraneantes en Cerdillo procedente de Francia se encontraba con el problema de que había tenido un accidente con el coche y que no iba a poder llegar a su destino. "Hemos cerrado las puertas sin saber si hay que dejar las casas cerradas o abiertas. Y a esperar en Puebla que esperemos que nos hayan hecho un sitio para estar". Muy preocupada miraba el capó hundido por el accidente que todavía no se lo habían reparado.

Pepa, otra de las vecinas salió a avisar a unos familiares por si estaban durmiendo pero ya estaban alerta. Pendiente de las noticias y del aviso "ya preparé las medicinas y todo cuando vinieron la primera vez. Me iba a ir con mi hijo a Madrid pero he esperado a este otro hijo que ha venido".

Confiaba en "Dios quiera que no llegue aquí, pero se está poniendo muy mal" ante la nube de humo que se apoderaba de cerdillo. Luisa esperaba la llegada de su hijo, Fernando, que estaba bajando las vacas. Es una de las personas que no quiso salir del pueblo, junto con su marido.

Y el fuego a las ocho de la noche iba avanzando por los Cañeiros, prácticamente en el Cañón del Forcadura ante la preocupación de los vecinos. Las personas que no quisieron desalojar Vigo se prepararon para hacer tajo y en caso de que el fuego descendiera cañón abajo, refrenar el fuego.

La última alerta por humo y posible evacuación llegaba del Ayuntamiento de Robleda-Cervantes. Una comarca comida por el humo, con el fuego amenazando desde la montaña.

