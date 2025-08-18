En Directo
DIRECTO | El incendio de Porto continúa "muy activo" con ráfagas de viento que lo expanden a "direcciones inesperadas"
Evacuados los vecinos de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda
Unas 7.000 personas se encuentran estos días en los alrededores del Lago de Sanabria
Cerrada la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (término de Rabanillo) hasta el lago de Sanabria; cortado el acceso a la Laguna de Peces de forma preventiva
El índice de gravedad del incendio de Castromil baja a nivel 1; el fuego de Mahíde ya está extinguido
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Nuevas localidades evacuadas por el humo
Evacuación urgente de los vecinos de Cerdillo, San Ciprián, Murias y Coso debido al humo. Se calcula que son en torno a un centenar de personas, según el censo. Son trasladadas al Centro de Transporte de Benavente.
Preocupación y arrojo entre los vecinos
Los vecinos de las localidades cercanas que han decidido quedarse en los pueblos evacuados han revisado las tomas de agua y están pertrechados para defender las casas en caso de que fuera necesario.
Evacuación de los vecinos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria
Dos autobuses con 30 personas de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria son desalojadas en medio de una nube de humo y una desesperante lluvia de cenizas.
La mayor parte de los veraneantes y vecinos han salido en sus vehículos particulares y en taxi.
El fuego se dirige de nuevo al Lago de Sanabria
La Junta de Castilla y León confirma que el incendio de Porto sigue "muy activo" con "ráfagas de viento muy cambiantes" que lo dirigen de nuevo hacia el Lago de Sanabria.
200.000 hectáreas calcinadas en España en los últimos días
Según Copernicus, los incendios que arrasan España han quemado solo en los últimos cuatro días 200.000 hectáreas.
Primeras ayudas económicas
La Junta de Castilla y León celebrará el próximo miércoles un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobará un acuerdo con las primeras ayudas de recuperación frente a los daños causados por los incendios.
Será un procedimiento "ágil y completo" que contará con una reserva de crédito superior a los 100 millones de euros.
Un bombero del operativo muere en León
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.
Benavente, preparado para albergar a los evacuados por el fuego de Sanabria
Benavente ha comenzado esta mañana el montaje de las instalaciones del Centro de Negocios del Centro de Transportes para alojar a las personas que podrían ser evacuadas de la comarca de Sanabria por el fuego. En principio de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda.
De momento se han dotado 24 camas que tenía disponibles Protección Civil. Desde Cruz Roja informan que se espera la llegada de 300 camas más procedentes de Cruz Roja Castilla y León y 150 más del albergue que estaba habilitado en Puebla de Sanabria.
Avanzan las llamas por Sanabria
El incendio de Porto llega hasta la Laguna de los Peces.
Última hora
Evacuación urgente de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda.
