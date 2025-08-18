En Directo

DIRECTO | El incendio de Porto continúa "muy activo" con ráfagas de viento que lo expanden a "direcciones inesperadas"

Evacuados los vecinos de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda

Unas 7.000 personas se encuentran estos días en los alrededores del Lago de Sanabria

Cerrada la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (término de Rabanillo) hasta el lago de Sanabria; cortado el acceso a la Laguna de Peces de forma preventiva

El índice de gravedad del incendio de Castromil baja a nivel 1; el fuego de Mahíde ya está extinguido

VÍDEO | Evacuación de los vecinos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria

Araceli Saavedra

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

