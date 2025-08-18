DIRECTO | El incendio de Porto continúa "muy activo" con ráfagas de viento que lo expanden a "direcciones inesperadas"

Evacuación de los vecinos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria

Dos autobuses con 30 personas de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria son desalojadas en medio de una nube de humo y una desesperante lluvia de cenizas.

La mayor parte de los veraneantes y vecinos han salido en sus vehículos particulares y en taxi.