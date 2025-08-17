Ricardo Segundo y el desnudo

El nombre del pintor Ricardo Segundo se relaciona con el cuadro "Vistiendo a la novia"y la pintura costumbrista. Sin embargo, el artista tiene una faceta más desconocida, el desnudo.

Y una de las obras más representativas de esta temática "El virtuoso y las musas" cobra nueva vida tras una nueva intervención y su reubicación dentro de las dependencias del Palacio de la Encarnación, la sede principal Diputación Provincial de Zamora.

Ricardo Segundo estudió en la Escuela de San Fernando donde se empapó de la tradición del desnudo en la pintura española. Cuando se trasladó a Barcelona volvió a cultivar este tema, sin duda, "contagiado del protagonismo que el desnudo tuvo entre ellos novecentistas catalanes" cita el catedrático de Historia del Arte, José Carlos Brasa Egido en el catálogo de la muestra celebrada en Salamanca bajo el título "Desnudo y figura en la obra de Ricardo Segundo".

Boceto / Cedida

En el año 1944 el artista pintó el cuadro de grandes dimensiones y de composición compleja "Es una obra donde trabajó mucho porque tiene muchísima carga de pintura. Él la rebajaba con piedra pómez, y seguía otra vez pintando" resalta su hija, Gloria García Pertejo, quien pone en valor tanto la técnica "muy depurada" como "el tamaño de la pieza", que mide 210 x 240 centímetros sin marco.

Restauración de "El virtuoso y las musas" de Ricardo Segundo / Emma V. Díaz / LZA

La pintora rememora que "los compañeros y los amigos cuando la veían, le decían que iba a poder solucionar esa obra con los desnudos solo" y finalmente "tuvo que meter algunos paños para hacer una unión de toda la composición".

La experta estima que el cuadro "quizás sea el más importante a nivel de trabajo, porque un desnudo no es lo mismo que un vestido, y pintar una alistana muy depurada no es lo mismo que pintar un cuerpo, que lograr los volúmenes de los pechos".

El cuadro era especial para el autor que nunca se quiso deshacer de él. Tuvo como postores al Marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas, que le propuso su adquisición para el Museo de Arte Moderno también le gusto al torero Juan Belmonte, amigo del autor, e incluso al pintor Ignacio Zuolaga.

Detalle de la firma de Ricardo Segundo / Emma V. Díaz / LZA

La pintura, propiedad de la familia de Ricardo Segundo, está en depósito en la Diputación de Zamora tras la exposición antológica del pintor que tuvo lugar en 1993 en la ciudad.

En un primer momento, estuvo situado en la segunda planta de la institución en una zona donde recibía mucha luz directa, lo que hizo mella en la obra que tuvo que ser intervenida porque "la capa pictórica de la parte inferior estaba desprendida y la moldura holandesa, que es negra, estaba blanquecina" describe Gloria García Pertejo.

Diez años después la obra de grandes dimensiones ha vuelto a ponerse a punto con una nueva actuación, donde han trabajado mano a mano la restauradora Paloma Romanillos y la hija del artista, gran conocedora de la técnica de su padre.

Detalle de la restauración / Cedida

En esta ocasión las profesionales llevaron a cabo, en dependencias del antiguo Palacio de la Diputación, "una limpieza superior" así como "asentamiento de color" y "reintegración de algunas faltas" a lo que siguió el barnizado final.

La mejora ha conllevado también una reubicación de la pieza dentro del edificio de la Diputación.

Ahora "El virtuoso y las musas", el único desnudo que puede descubrir el público en la ciudad, está situada en los pasillos de la primera planta, alejado de ventanales, "es el espacio ideal porque hay muchos metros para poderlo contemplar" certifica García Pertejo.

Traslado de la obra para su mejora. / Cedida

Una gran exposición de Ricardo Segundo y el desnudo representa una asignatura pendiente que tiene Zamora con el autor.

