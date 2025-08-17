Nuevos cortes de tráfico por obras en Zamora para esta semana: por aquí no podrás circular

Nuevos cortes de tráfico en Zamora por obras a partir del lunes 18 agosto. Toma nota de los lugares por los que no vas a poder circular y los desvíos previstos por el Ayuntamiento de Zamora:

OBRAS EN LA MURALLA

Cierre temporal por las obras de restauración y consolidación de la muralla. Desde el número 3 de la Ronda de Santa María la Nueva hasta la Cuesta de San Bartolomé.

Accesos alternativos para vehículos:

• Calle Motín de la Trucha

• Calle Juego de Bolos

Durante este periodo no podrán circular vehículos y se recomienda a los residentes estacionar sus coches en zonas próximas habilitadas. El acceso peatonal está garantizado.

CAMPAÑA DE AGLOMERADO

Nueva fase de fresado en varias calles de Zamora los días del 18 al 22 de agosto y el 25 del mismo mes. El orden del fresado de las calles será:

El orden de las calles será el siguiente:

- Calle Cervantes y Santa Teresa

- Calle Amargura

- Av. Tres Cruces

- Calle Santa Elena, Libertad y Calle Túnel

- Calle Miguel Unamuno

- Calle Arapiles

- Plaza de Cristo Rey