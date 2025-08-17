Un incendio como una centella, y ya estabilizado, pone en alerta a Pobladura y Mahíde

El fuego no da tregua en Zamora. Cuando todas las miradas se dirigían a Porto de Sanabria y tras el susto en Cubo de Benavente con una acción intencionada, pasadas las 12.00 horas del mediodía se desataba un incendio en la comarca de Aliste, a medio camino entre Mahíde y Pobladura.

Unas siete horas después, y pese al meteórico avance de las llamas por una zona de pasto que pasó a monte, el operativo de extinción ha conseguido hacerse con el control, para alivio de los pueblos de Mahíde y Pobladura que finalmente no se vieron amenazados.

La Guardia Civil investigan un fallo en una torre del tendido eléctrico como posible causa del incendio, informa Ical. Trabajadores del operativo de extinción de incendios que lucha contra el fuego en la zona observaron que una de las torres del tendido eléctrico soltaba chispazos de manera regular debido a un fallo en el sistema de la propia torre. Así, avisaron a los Bomberos de la Diputación y a agentes de la Guardia Civil, que iniciaron la investigación.

El fuego comenzó cerca del paraje conocido como el Campo, en una zona agrícola, sin rayos ni aparentes accidentes, y avanzó a gran velocidad a hacia La Lladera, cruzando después el río Aliste y la carretera hacia una zona boscosa.

GALERÍA | Controlado el incendio nivel 1 de Mahíde / F. G./ P. S. /Cedidas

La columna de humo se hizo de inmediato visible en los pueblos de la zona, especialmente Pobladura y Mahíde, cuyos vecinos se apresuraron a sacar mangueras y refrescar las viviendas en previsión de una amenaza de las llamas.

Empezó el despliegue de medios mientras el fuego tomaba unas dimensiones preocupantes. Más de una veintena de medios por tierra y aire, agentes medioambientales, maquinaria, cuadrillas y bomberos forestales de la Junta, a los que se sumaron los bomberos de San Vitero (Diputación) y dos medios aéreos descargando agua.

Pasadas las dos de la tarde, la Junta declaraba el Nivel 1 de riesgo, por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo en un incendio que avanzaba "a mil por hora" y ponía en peligro masas arboladas. Por unos momentos el fuego tomó dirección Mahíde, se aproximaba peligrosamente. "Estamos muy angustiados, es una zona de mucha naturaleza y ahora mismo las llamas son tremendas" reconocía la alcaldesa Audina Leal, apenas una hora después del inicio del incendio. Están llegando medios, pero veremos cómo evoluciona esto porque se ha levantado el viento y el suelo ahora mismo es pólvora".

Vecinos y agricultores se preparaban para defenderlos pueblos, se soltaban las mangueras y tanto en Mahíde como en Pobladura se lanzaba aviso a la población para estar preparada y tener a mano los medicamentos por si la situación cambiaba y había que desalojar. Una vivencia que no es desconocida para estos pueblos que hace tres años sufrieron de lleno el desastre de los grandes incendios de la Sierra de la Culebra.

Fue un viraje del viento el que dirigió el fuego hacia esa sierra ya quemada, después de que las llamas cruzaran el río y saltaran carretera. Fue cuando las poblaciones respiraron porque el incendio tomaba camino de un monte ya castigado con otros desastres.

Pasadas las cuatro de la tarde se transmitía a los vecinos que la zona de fuego estaba perimetrada y prácticamente controlada la zona, y la dirección del viento ayudando.

Sobre la situación del incendio de Puercas, las últimas horas han sido tranquilas, sin ningún tipo de reproducción. El de Molezuelas sufrió tres reproducciones en la zona de Nogarejas que fueron estabilizada.

